Työoikeuden professori: Rakennusteollisuudella oikeus kohdistaa työsulku vain ammattiliiton jäseniin, mutta jäsenyyksien selvittäminen ongelmallista

Työoikeuden professorin mielestä työnantajia edustavalla Rakennusteollisuudella on oikeus kohdistaa työsulku vain Rakennusliiton jäseniin. Rakennusliitto on pitänyt tätä yhdenvertaisuuslakiin vedoten syrjivänä, koska lain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoimintaan osallistumisen perusteella.

– En näe tätä lainvastaisena. Ajattelen, että tässä on hyväksyttävä syy kohdentaa se juuri siihen vastapuoleen, jota riita koskee. Olisi problemaattisempaa, jos se kohdistettaisiin Rakennusliiton ulkopuolisiinkin työntekijöihin, sanoo työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta.

Koskisen mukaan laitonta sen sijaan olisi, jos työnantaja ryhtyy rakennustyömaalla selvittämään muiden työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden ammattiliittoon kuulumista. Rakennustyömailla on usein monen työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä.

– Ei työnantajalla ole oikeutta lähteä toisten työnantajien työntekijöiden asioita selvittämään. Henkilötietolainsäädäntö kieltää aivan varmasti sen, että lähdet kyselemään, ketkä teillä kuuluvat liittoon. Se on arkaluontoinen henkilötieto, joka on tiettyä tarkoitusta varten annettu.

Erilaisia tulkintoja on hänen mukaansa ollut jo siitä, saako työnantaja käyttää omien työntekijöiden osalta tietoja, jotka on annettu jäsenmaksuperintää varten.

Näin ollen Koskisen mukaan Rakennusteollisuuden väläyttelemä työsulku olisikin periaatteessa mahdollinen. Käytännössä se olisi hänen arvionsa mukaan kuitenkin vaikea, ellei mahdoton toteuttaa rakennusalalla laillisesti, koska jäsenyyksien selvittäminen olisi niin ongelmallista.

Tiistaina jatkuu

Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto jatkavat neuvotteluita tiistaiaamuna. Jos sopua ei löydy, työsulku alkaa torstaina.

– Toivotaan, että löytyy. Siinä on se hankaluus, kun siinä on muu sovittelija kuin Minna Helle, että mitä hän uskaltaa tehdä. Jos hän ilmoittaa yleisestä linjasta poikkeavan ehdotuksen, niin se on vähän hankala asia Helteelle, Koskinen pohtii.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi syytti sunnuntaina Hellettä puolueellisuudesta. Harjuniemen mielestä Helteen sidonnaisuus Teknologiateollisuuteen tuli ilmi keväällä rakennusalan työriidan sovittelussa. Helle kiisti väitteet.

– Me emme ole olleet neuvottelemassa syksyllä sen enempää Teknologiateollisuuden kuin muidenkaan alojen työehtosopimuksista. Olemme ajatelleet, että rakennusalalla täytyy neuvotella ihan itse työehtoratkaisu näin liittokierroksella, Harjuniemi kommentoi maanantaina STT:lle.

Harjuniemen mukaan molempien osapuolten tavoitteena on, että työsulku peruuntuu.

– Se on hyvä painekohta molemmille, mutta torstaihin mennessä täytyy saada asioita melko tavalla eteenpäin.