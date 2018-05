Työryhmäevästys sijoitussäästötiliin: Luovutusvoitot verovapaita tilin sisällä, mutta osinkojen verotus järjestelmän ulkopuolella.

Pitkäaikaissäästämisen kannustaminen on suomalaisen verokeskustelun ikuisuusaihe.

Viime aikoina kansankapitalismia vauhdittamaan on esitetty sijoitussäätötiliä, jollaisia muissa pohjoismaissa on käytössä. Sijoittajalle porkkana sijoitussäätötilissä syntyy verotuksen lykkääntymisestä. Sijoitussäästötilikeskusteluun saatiin tänään uusia sytykkeitä, kun asiaa selvittänyt työryhmä julkisti raporttinsa. Mitään yksinuottisia mullistuksia työryhmän raportti ei tarjoa, sillä sen mukaan jatkovalmistelussa tulisi selvittää toimivaa sijoitussäästötilin mallia tarkemmin.

Jos sijoitussäästötili halutaan ottaa käyttöön, perustelluimpana vaihtoehtona työryhmä pitää mallia, jossa luovutusvoitot olisivat verovapaita sijoitussäästötilin sisällä, mutta osinkojen ja muiden juoksevien tulojen verotus olisi järjestelmän ulkopuolella. Tuottoa verotettaisiin aina varoja nostettaessa, ja sijoitussäästötilistä syntyvät tappiot olisivat vähennyskelpoisia tilin lopettamisen yhteydessä.

Osakesijoittamisen puolestapuhuja Pörssisäätiö on liputtanut innokkaasti sijoitussäästötilien puolesta. Pörssisäätiön mielestä tällä hetkellä pörssiosakkeiden verokohtelu on epäedullinen esimerkiksi rahastoihin verrattuna. Pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren mielestä työryhmän etusijalle nostama malli on suppea malli tilistä. Sen kanssa kannattaa Lounasmeren mielestä kuitenkin edetä, koska se on nopeasti toteutettavissa.

Lounasmeren mukaan ihmisten pörssiomistukset ovat usein keskittyneet muutaman yhtiön osakkeisiin. Kynnyksen sijoitusten hajauttamiseen tuo se, että osakkeita myytäessä niistä pitäisi maksaa luovutusvoittovero. Uudistuksen myötä veroja ei tässä vaiheessa tarvitsisi maksaa, jos varat sijoitettaisiin tilin sisällä eteenpäin vaikkapa toisiin osakkeisiin.

– Ihmiset voisivat paremmin hajauttaa sijoituksiaan, mikä olisi riskienhallinnan kannalta hyvä asia, Lounasmeri sanoo.

Nyt työryhmän ensisijaisesti esittämässä mallissa osingot jäisivät järjestelmän ulkopuolelle. Lounasmeren mukaan Pörssisäätiö olisi toivonut, että osingot olisivat mukana tilissä. Tällöin vaikkapa pörssiosakkeista tulevat osingot voisi sijoittaa tilin sisällä eteenpäin ilman välittömiä veroseuraamuksia.

"Kerta toisensa jälkeen eri jutut on torpattu"

Vaikka osingot jäisivät pois sijoitustilistä, kannattaa Lounasmeren mielestä tiliä viedä eteenpäin. Osinkoihin voidaan palata myöhemmin.

– Olemme vuosikausia selvittäneet erilaisia vaihtoehtoja ja kerta toisensa jälkeen eri jutut on torpattu. Lähdetään toteuttamaan oikean suuntaisia rakenteita. Jos se on riisutumpi malli, niin myöhemmin pitää ottaa seuraavia askelia, Lounasmeri sanoo.

Sijoitussäästötilejä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Kysymyksiä liittyy muun muassa siihen, mitä kaikkea sijoitussäästötili voisi sisältää. Työryhmän mielestä sidottua pitkäaikaissäästämistä ohjaavan PS-lain sallimia sijoituskohteita voitaisiin pitää jatkovalmistelussa lähtökohtana. PS-lain sallittuja sijoituskohteita ovat muun muassa pörssiosakkeet, sijoitusrahastot ja pankkitilit.