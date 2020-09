Työttömyys laski alle kymmenen prosentin rajan Yhdysvalloissa, mutta koronakriisi vei 11 miljoonaa työpaikkaa

Yhdysvaltojen työmarkkinoille syntyi elokuun aikana 1,4 miljoonaa uutta työpaikkaa ja työttömyysprosentti laski 8,4 prosenttiin, ilmoitti maan työministeriö.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten maaliskuussa kärjistyneen koronakriisin, kun työttömyys painui alle kymmenen prosentin. Heinäkuussa virallinen työttömyysluku oli 10,2 prosenttia ja pahimmillaan huhtikuussa 14,7 prosenttia. Luku laski nyt odotettua enemmän.

Työllisyys on kuitenkin edelleen selvästi alemmalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Viime kuukausien aikana Yhdysvalloissa on luotu noin 11 miljoonaa työpaikkaa, mutta koronakevään aikana niitä katosi noin 22,5 miljoonaa.

Valtio on kantanut kortensa kekoon ja ottanut liki 600 000 ihmistä palkkalistoilleen parin viime kuukauden aikana. Muun muassa väestönlaskentaa varten palkattiin elokuussa tilapäistöihin liki neljännesmiljoona ihmistä.

Yksityisellä sektorilla työpaikkoja syntyi kuitenkin vähemmän kuin heinäkuussa. Ekonomistit pitivät tätä huolestuttavana merkkinä.

– Elpyminen hidastuu ja meillä on vielä puolet työpaikoista palauttamatta. Näin ei pitäisi olla, sanoi freelancetyötä välittävän Upwork -alustan ekonomisti Adam Ozimek.

Työllisyysraportin mukaan väliaikaisesti lomautettujen määrä on laskenut yli kolmella miljoonalla ja on nyt 6,2 miljoonaa. Huhtikuussa lomautettuna oli yli 18 miljoonaa ihmistä. Samalla on kuitenkin varmistunut, että 3,4 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa.

Elokuun työllisyysraportti on toiseksi viimeinen, joka julkaistaan ennen marraskuun alun presidentinvaaleja. Presidentti Donald Trump otti Twitterissä ilon irti työttömyyden laskusta, mutta koronakriisin johdosta hänen kautensa työpaikkasaldo jää miinukselle. Työpaikkojen määrä on laskenut 4,7 miljoonalla vuoden 2017 alusta.

Wall Streetillä jatkui alamäki

Työttömyyden ennakoitua suurempi lasku ei piristänyt pörssejä. Yhdysvaltojen keskeiset indeksit S&P 500, Dow Jones ja teknologia-alan Nasdaq olivat kaikki kaupankäynnin alussa selvästi miinuksella.

Monet viime viikkojen kovat nousijat hiipuivat. Esimerkiksi teknologiajätti Apple , joka heinäkuun lopulla ohitti pörssiarvoltaan kaksi biljoonaa dollaria nousten maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi, oli torstain kahdeksan prosentin pudotuksen jälkeen yli kuuden prosentin laskussa.

Lasku näkyi myös Helsingissä, jossa yleisindeksi lähti päivän nousuvireen jälkeen reilun puolen prosentin laskuun.