Työttömyys laski kohisten Keski-Suomessa – Muuramen työttömyysprosentti puolet maakunnan kehnoimmasta

Työttömyys aleni syyskuussa Keski-Suomessa enemmän kuin maassa keskimäärin. Maakunnassa oli kuun lopussa yhteensä 13 181 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 172 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja noin tuhat henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta Keski-Suomen työllisyystilanne on yhä huonompi kuin maassa keskimäärin. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on 10,3 prosenttia, kun koko Suomen työttömyysprosentti on 8,8.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa maakunnan kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Kinnulassa (-39,6 prosenttia).

Syyskuussa 16 Keski-Suomen kuntaa saavutti alle kymmenen prosentin työttömyyden. Pienimmät työttömyysprosentit olivat Muuramessa (6,4), Toivakassa (7,1), Multialla (7,6) ja Uuraisilla (7,6).

Suurimmat työttömyysprosentit olivat taas Äänekoskella (12,4), Jämsässä (11,7) ja Saarijärvellä (11,6). Työttömien työnhakijoiden osuus Jyväskylän työvoimasta oli 10,8 prosenttia.

Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 12 808, joista 10 705 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 2 103 työllistettynä. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 7 474, joista 2 175 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 3 763 koulutuksessa.

Luvut on poimittu Keski-Suomen ely-keskuksen työllisyyskatsauksesta.