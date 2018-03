Työvoimapula yhä laajempaa – kymmeniin ammatteihin kaivataan tekijöitä

Työvoimapula on Suomessa yhä laajempaa, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta ammattibarometrista.

Barometrin mukaan valtakunnallisiksi työvoimapula-ammateiksi määritellään nyt 40 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 24. Samaan aikaan niiden ammattien lista, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt selvästi.

Eniten pulaa on rakennusalan työnjohtajista. Rakennusalalla on pulaa myös rakennusinsinööreistä ja muista rakennustyöntekijöistä. Suurinta pula on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.