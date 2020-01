UPM ei ole löytänyt ostajaa ranskalaiselle paperitehtaalleen – valmistautuu sulkemaan

Metsäyhtiö UPM aloittaa yt-neuvottelut Ranskan Grand-Couronnessa sijaitsevan Chapellen sanomalehtipaperitehtaan sulkemisesta. Yhtiö on yrittänyt myydä tehdasta syksystä lähtien, mutta kauppoja ei ole syntynyt.

Koska sitovaa ostotarjousta ei ole jätetty, alkaa UPM valmistautua tehtaan sulkemiseen. Ranskan lainsäädännön mukaan käytävien neuvottelujen odotetaan kestävän kesäkuun loppuun asti.

UPM jatkaa edelleen neuvotteluja kiinnostuneiden ostajaehdokkaiden kanssa ja on sitoutunut myymään tehtaan, jos saa siitä tyydyttävän tarjouksen.

Tehtaalla on 236 työntekijää ja sen vuosikapasiteetti on 240 000 tonnia sanomalehtipaperia. Sanomalehtipaperin kysyntä on ollut Euroopassa laskussa viime vuosina, ja metsäyhtiöt ovat vähentäneet sen tuotantoa.