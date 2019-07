UPM tekee yli kahden miljardin euron sellutehdasinvestoinnin Uruguayhin

Metsäyhtiö UPM kertoo tehneensä tänään päätöksen suuresta sellutehdasinvestoinnista Etelä-Amerikan Uruguayhin.

2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehdas rakennetaan Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa.

Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi 350 miljoonaa dollaria eli noin 310 miljoonaa euroa satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin Paso de los Torosissa.

Investointi lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosentilla. Suunnitellun aikataulun mukaisesti tehdas käynnistyisi vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

UPM:n mukaan investoinnin edellytyksiä on huolellisesti valmisteltu Uruguayn valtion kanssa.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen tiedotteessa.

UPM:n mukaan sellunmyynnin pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät erityisesti Aasiassa. Kasvu perustuu pehmo-, pakkaus- ja erikoispaperien vahvaan ja kasvavaan kysyntään maailmalla.

Yhtiö odottaa kysynnän markkinasellulle kasvavan maailmanlaajuisesti noin kolmen prosentin vuosivauhtia.

Merkittävät vaikutukset Uruguayn taloudelle

Investoinnilla on valtava merkitys Uruguayn kansantaloudelle. Maan bruttokansantuotteen arvioidaan sen johdosta kasvavan noin kaksi prosenttia. Uruguayn vienti puolestaan nousee yli kymmenesosalla.

– Tämä investointi avaa monia uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja koulutetulle työvoimalle Uruguayn keskiosissa. Ne hyödyttävät tuhansia uruguaylaisia vuosikymmeniä eteenpäin, Pesonen toteaa.

Rakennusvaiheessa tehdasalueella työskentelee noin 6 000 henkilöä. Toiminta-aikana tehtaan arvioidaan luovan talouteen noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista 4 000 olisi UPM:n ja sen suorien alihankkijoiden palveluksessa.

Uruguayn väkiluku on vajaat 3,5 miljoonaa. Pääosan maan viennistä koostuu maataloustuotteista.

UPM kasvatti jälleen tulostaan

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 345 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona lukema oli 334 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi liki ennallaan ja oli noin 2 600 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuosineljänneksen olleen 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes UPM:lle.

– Tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa, Pesonen kommentoi yhtiön tiedotteessa.

– Toimintamallimme ansiosta marginaalit pysyivät hyvällä tasolla, millä oli suotuisa vaikutus tulokseen. Vuosineljänneksen aikana myös kustannuskehitys alkoi tasaantua.

UPM:n osake oli noin viiden prosentin nousussa Helsingin pörssin auettua tiistaina.

Kelpo tulos sellun hinnanlaskusta huolimatta

Sellun maailmanmarkkinahinnan laskusta huolimatta myös UPM:n Biorefining kasvatti tulostaan. Kyseiseen liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnot. Biorefining muodostaa noin neljäsosan yhtiön liikevaihdosta ja tekee noin puolet tuloksesta.

Biopolttoaineet tekivät Pesosen mukaan hyvän tuloksen. Toisaalta tulosta kohensi se, ettei toiselle vuosineljännekselle osunut yhtä paljon kunnossapitotoimia kuin viime vuonna.

Yhtiön mukaan valmistelut uuden sellutehtaan rakentamiseksi Uruguayhin etenevät kohti mahdollista investointipäätöstä.