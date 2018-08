USA:n pörssiviranomainen vaatii Teslalta tietoja Elon Muskin kohutviitistä

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC on toimittanut sähköautoyhtiö Teslalle haasteen, jolla se vaatii tietoja toimitusjohtaja Elon Muskin viimeaikaisista lausunnoista.

Asiasta kertovat sanomalehti New York Times ja uutiskanava Fox Business.

Musk ilmoitti Twitterissä viime viikon tiistaina, että hän harkitsee Teslan vetämistä pörssistä ja sanoi, että "rahoitus on turvattu". Wall Street Journal kertoi viime viikolla, että SEC aikoo selvittää, oliko Muskin väite totta.

Mikäli väite osoittautuu perättömäksi, Musk saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Yhdysvalloissa laki kieltää pörssiyhtiön edustajia antamasta osakkaille harhaanjohtavaa tietoa yrityksen kannalta merkittävistä tapahtumista. Ongelmia Muskille voi tulla myös siinä tapauksessa, että viranomaiset todistavat hänen antaneen lausuntonsa saadakseen Teslan osakekurssin nousuun.

Teslan osakkeen arvo lähti nopeaan nousuun Muskin tviitin jälkeen. Kaupankäynti Teslan osakkeilla keskeytettiin samana päivänä noin puoleksitoista tunniksi. Pörssin sulkeutuessa tviitti oli nostattanut osakkeen arvoa yli kymmenen prosenttia lähelle 380 dollaria.

Haaveissa historian suurin pörssistä poistuminen

Musk kertoi pörssistävetämissuunnitelmistaan alun perin tviitissään, mutta viime viikon keskiviikkona asia tuli julkisuuteen myös virallisemmasta lähteestä, kun Teslan johtoryhmä tiedotti arvioivansa toimitusjohtajan ehdotusta.

Musk on sanonut suunnittelevansa Teslan ostamista pois pörssistä 420 dollarin osakehinnalla. Tämä tarkoittaisi, että Teslan vetäminen pörssistä maksaisi 71 miljardia dollaria eli noin 61 miljardia euroa. Se olisi historian suurin pörssistä poistuminen. Siksi kaikki eivät heti uskoneet väitettä rahoituksen varmistamisesta.

Teslan osakkeen arvo on ollut nosteessa elokuussa. Yhtiö on useiden käynnistysvaikeuksien jälkeen saanut kansan sähköautona markkinoidun Model 3:n tuotannon toivottuun vauhtiin, ja auto on käynyt kaupaksi hyvin.