Ufox-klassikon myynti lähti taas pieneen liitoon: "Lapsiperheet ovat löytäneet tämän tuotteen"

Harva uusi kodinkone näyttää samanlaiselta kuin 30 tai 40 vuotta sitten.

Jyväskyläläisen Allawayn nykyisin valmistama Ufox-ilmankostutin on kuitenkin pysynyt valikoimissa jo yli neljä vuosikymmentä ja päässyt viime aikoina jopa uuteen nousuun.

– Ufoxin myynti on hyvässä kasvussa. Asiakaspalautteen perusteella nuoret, erityisesti lapsiperheet ovat löytäneet jälleen tuotteen, Allawayn toimitusjohtaja Pekka Juurinen kertoo.

Ufoxin valmistus alkoi Korpilahdella jo 1970-luvulla, Allawaylle tuote siirtyi 1980-luvulla. Vaikka lentävää lautasta muistuttavaan Ufoxin ilmankostuttimeen on tehty pieniä muutoksia, voitaneen puhua retro- tai jopa klassikkotuotteesta.

Ufoxin ilmankostutin oli 1980-luvulla kodinkonekauppojen sisäänvetotuote, jota myytiin valtavia määriä. Suosion kasvusta huolimatta enää ei ylletä yhtä koviin lukuihin.

– Nykyisin myymme ilmankostuttimia merkittäviä määriä, ja se alkaa olla jälleen tärkeä osa kokonaisuutta, Juurinen muotoilee.

Kuluttajien lisäksi tärkeitä ostajia ovat sairaalat.

Eri valmistajien ilmankostuttimet olivat välillä epäsuosiossa, koska kostuttimien pelättiin huonontavan ilmanlaatua.

– Höyrystävän ilmankostuttimen ansiosta sisäilman kosteus pysyy oikealla tasolla, minkä ansiosta on helpompi hengittää. Etuna on se, että laite kostuttaa huoneilman bakteerittomasti. Kun ilmankosteus pidetään 30–40 prosentissa, sisäilma on terveellistä. Ilman kostuttimen käyttöä pakkasella sisäilman kosteus jää helposti alle 20 prosenttiin, Juurinen sanoo.

Ilmankostuttimet tuovat noin 10 prosenttia Allawayn liikevaihdosta, joka on hieman alle viisi miljoonaa euroa.

Päätuote on keskuspölynimuri. Suomessa käytössä on noin 250 000 Allawayn toimittamaa järjestelmää.

Keskuspölynimurijärjestelmä koostuu keskusyksiköstä, pölyputkistosta ja siivousvälineistä. Imuroitaessa käytetään vain letkua ja suulaketta.

Allawayn keskuspölynimuri asennetaan vuosittain noin 50 prosenttiin uusista omakotitaloista. Kun omakotitalojen rakentaminen on pudonnut Suomessa noin puoleen runsaassa 10 vuodessa, yhtiö on joutunut hakemaan entistä tarmokkaammin asiakkaita muista käyttökohteista.

– Ammattikohteista keskuspölynimureja menee eniten päiväkoteihin, vanhusten palvelutaloihin ja hotelleihin, Juurinen kertoo.

Hänen mukaansa keskuspölynimureita asennetaan aiempaa enemmän myös kerrostaloihin.

– Seuraavaksi toimitamme järjestelmän Kuopioon ja Poriin rakennettaviin kerrostaloihin.

Allawayn keskuspölynimurien pääkilpailijoita eivät Juurisen mukaan ole muiden valmistajien vastaavat tuotteet, vaan toisenlaiset imurit: vedettävät, kannettavat ja robottiversiot.

– Me myymme parempaa ilmaa ja viihtyisämpää kotiympäristöä, hän sanoo ja esittelee, kuinka paljon muut imurit puhaltavat mikropölyä takaisin huoneilmaan.

Juurinen arvostelee erityisesti robotti-imuria, joka tekee työtä niin ahkerasti, ettei pöly pääse laskeutumaan, vaan jää hengitysvyöhykkeelle.

Kodinkoneiden ja -laitteiden valmistusta on Suomessa vähän. Allaway on melkoinen poikkeus, sillä tuotekehityksen, suunnittelun, markkinoinnin ja yritysjohdon lisäksi myös yhtiön tuotanto on Jyväskylän Kangasvuoressa.

Saksalainen perheyhtiö Top-Air AG on omistanut Allawayn vuodesta 2002 lähtien ja luottanut suomalaiseen osaamiseen. Sama yritys omistaa myös Vallox Oy:n, joka valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiä Loimaalla.

Allaway hakee kasvua nyt myös designin avulla. Allawayn uuden keskuspölynimurimalliston on suunnitellut Pasi Pennanen, joka tunnetaan paremmin automuotoilijana.

Kiinalainen yhtiö kaappasi Allawayn tuotemerkin

Moni vientiyritys on joutunut ongelmiin Kiinassa, kun tuotteita on kopioitu. Myös Allaway joutui jättivaltiossa hankaluuksiin, sillä kiinalainen yhtiö onnistui rekisteröimään Allaway-tuotemerkin.

Allawayn kiinalainen maahantuoja huomasi tuotemerkin väärän rekisteröimisen, mutta asian oikaiseminen ei ollut helppo operaatio. Vaikka Allaway laittoi juristin asialle ripeästi, tuotemerkin palauttaminen oikealle omistajalle kesti kolme vuotta.

– Tuotemerkki on oikeuden päätöksellä Kiinassa jälleen meidän. Se oli pitkä ja hankala oikeusprosessi, toimitusjohtaja Pekka Juurinen kertoo.

Hän ei tarkenna, kuinka kalliiksi tuotemerkin saaminen takaisin Allawaylle tuli.

Juurisen mukaan vastaavat tavaramerkkikiistat ovat Kiinassa ihan normaaleja. Vaikka rekisteröinti olisi tehty väärin perustein, sitä ei pureta muuten kuin oikeuden päätöksellä.

Uhriksi joutuneella yrityksellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käydä kallis oikeusprosessi läpi, sillä ainoastaan tavaramerkin omistava yhtiö voi vapaasti myydä tuotteitaan Kiinassa.

Allawaylla on vientiä 15 maahan, mutta Kiina ei ole sen tärkeimpiä vientimaita. Tuotteista noin puolet menee vientiin. Alla­waylla on vientiä lähinnä Eurooppaan, Venäjälle ja Lähi-itään.