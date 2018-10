Ulkomaankauppa on alkanut nikotella Helsingin satamassa

Ulkomaankaupassa on näkyvissä nikottelua kiihkeän nousukauden jäljiltä. Liikenne suurimmissa tavaraliikenteen vientisatamissa ei näytä kasvavan enää niin voimakkaasti kuin viime talvena. Eräissä tapauksissa on menty jo miinukselle vuoden takaiseen verrattuna.

Helsingin Satama kertoo, että yksiköidyssä tavaraliikenteessä vienti putosi syyskuussa 11,4 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti supistui 0,8 prosenttia. Yksiköity tavaraliikenne tarkoittaa kontteja ja rekkoja.

– Tänäkin vuonna tulemme Helsingin Satamassa näyttämään hyvät kasvuluvut, mutta varsinkin yksiköidyssä tavaraliikenteessä olemme nähneet selkeätä hiipumista ensimmäisestä kvartaalista (vuosineljänneksestä) lähtien, kertoo Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari.

Hyvän alkuvuoden ansiosta koko vuoden luvut ovat kuitenkin vielä tukevasti plussalla. Yksiköidyssä tavaraliikenteessä vienti lisääntyi tammi-syyskuussa 3,8 prosenttia ja tuonti 2,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kontti- ja kumipyöräkuljetusten lisäksi Helsingin Sataman kautta kulkee bulkkitavaraa ja irtotavaraa.

Helsinki voitti kilpailun Metsä Groupin uuden Äänekosken jättitehtaan vientisatamasta, mikä näkyy Helsingin Sataman kokonaisluvuissa. Kokonaistavaraliikenne kasvoi syyskuussa 4,7 prosenttia ja tammi-syyskuussa 8,4 prosenttia.

Äänekosken sellutehtaan viennin suuntautuminen Helsingin kautta on kuitenkin suureksi osaksi pois muualta. Äänekosken vanhan sellutehtaan vientisatama oli Rauma.

Raumallakin miinusta

Rauman Sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti kertoo, että vienti sataman kautta on pudonnut tammi-syyskuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta.

– Täällä on plussaa ja miinusta. Yllättävä seikka on, että paperin vienti vetää erittäin hyvin, ja se on meillä kuutisen prosenttia plussalla, mutta sellu- ja sahatavara ovat miinuksella, Asumalahti kertoo.

Rauma on suuri metsäteollisuuden vientisatama, jonka lukuja sotkevat Äänekosken lisäksi heilahtelut metsäteollisuustuotteiden markkinoilla.