Urheilukaupan konkarit Timo ja Jaana myivät 750 000 paria kenkiä Jyväskylässä – viime vuosina yrittäjäpariskunta joutui isojen jättien puristukseen

Aloittavia urheilukauppiaita Jaana Partanen-Vaskelaista ja Timo Vaskelaista jännitti torstaina 9. elokuuta vuonna 1990. Kello oli kymmentä vaille yhdeksän, ja Tourulan Kesportin pihassa ei ollut kuin muutama uuden kaupan avausta odottanut asiakas. Oliko sittenkin niin, että Tourulassa erikoiskauppa on liian kaukana keskustasta, kuten 28 vuotta sitten etukäteen arveltiin?

Vähän ajan päästä kuitenkin helpotti: kaupan avauduttua yhdeksältä väkeä oli tungokseksi asti entisen Mersu-liikkeen (Sisä-Suomen Autokeskuksen) tiloissa. Asiakkaita tuli niin paljon, että avauspäivänä uudet elektroniset kassakoneet menivät välillä tilttiin.

Sittemminkin kauppa on käynyt sen verran hyvin, että nykyisin Intersport Tourulan nimeä kantava myymälä on jo vuosia ollut se urheilukauppa, joka on toiminut pisimpään samassa osoitteessa Jyväskylässä. Tosin sijainti vaihtui pari vuotta avauksen jälkeen samalle tontille rakennettuun Tourukeskukseen, jossa myymälää on laajennettu kolmesti.

Vaskelaisilta kauppa siirtyy lokakuun lopussa Jukka Kankkuselle, joka muuttaa Tourulaan kauppiaaksi Kuopion Intersportista.

– Olemme myyneet 28 vuodessa noin 750 000 paria kenkiä, 75 000 paria suksia ja aika lailla saman verran polkupyöriä, Timo kertoo.

Myytyjen vaatteiden määrää hän ei ryhdy edes arvioimaan.

Tourulan Intersport on ollut perinteinen urheilukauppa, sillä siellä välineiden osuus myynnistä on alan keskivertoa liikettä korkeampi, noin 40 prosenttia. Jääurheiluvarusteet, sukset ja pyörät ovat pysyneet tärkeässä roolissa, vaikka 55–60 prosenttia myynnistä tulee kengistä ja vaatteista.

Kaupankäynnin luonne on vaihdellut liki 30 vuoden aikana.

– Alkuvaiheessa ihmiset ostivat tuotteita harrastusta varten. Välillä moni osti muodin vuoksi, mutta tämän päivän asiakas ostaa enemmän tarpeeseen. Hyvin vähän on niin sanottuja heräteostoja, vaikka tuotteet olisivat suuressakin alennuksessa, Timo kertoo.

– Välillä myimme paljon kat

usporttivaatteita, mutta se on vähän hiipunut, Jaana täydentää.

Timo korostaa, että tärkein menestystekijä on huomiseen katsominen.

– Historiasta voi ottaa oppia, mutta sen varaan ei voi rakentaa.

Esimerkiksi tulevaisuuden hyvästä haistelusta kävivät vuosia sitten nastakengät.

– Myimme nastakenkiä yli 1 500 paria vuodessa samaan aikaan, kun pääkaupunkiseudulla kauppiaat eivät uskoneet koko tuotteeseen, Timo kertoo.

Jaana kiirehtii lisäämään hyväntuulisesti, ettei Timoa ole passannut päästä tekemään liikkeen vaateostoja.

– Vaateostomme ovat onnistuneet yhtä kertaa lukuun ottamatta. Timo osti silloin useita satoja neonvärisiä vaatteita.

Parhaiten Vaskelaisten yrityksellä Urheilu JA-Ti Oy:llä meni 2000-luvun alussa, jolloin urheilukaupassa ei vielä ollut kansainvälisiä ketjuja, kuten Stadiumia tai XXL:ää – eikä myöskään Keskon Budget Sport -halpaketjua.

Vaskelaiset ovat vastanneet kilpailuun erikoistumalla, korostamalla asiakaspalvelun merkitystä ja välinehuollolla.

– On kiva päästä eläkkeelle, Timo, 67, ja Jaana, 56, sanovat.

– Mutta kyllä olemme haikein mielin. Jäämme kaipaamaan henkilökuntaamme ja asiakkaitamme.

Osa henkilökunnasta on työskennellyt myymälässä 1990-luvulta lähtien. Yhdeltä myyjältä, mäkihyppääjä Jani Soiniselta tosin vaadittiin muita enemmän – ainakin leikkimielisesti.

– Kun Jani lähti Naganon olympialaisiin vuonna 1998, ilmoitin hänelle, että verokortti odottaa, jos ei tule kultaa. Hän saavutti kultaa ja hopeaa, ja työt jatkuivat, Timo sanoo ja naurahtaa.

"Myyjien työajasta menee iso osa tuotteen hinnan perustelemiseen"

Timo Vaskelainen uskoo kauppakeskusten muuttuvan jo lähivuosina elämyskeskuksiksi.

– Kauppatilat pienenevät ja keskuksiin tulee lisää erilaisia vapaa-ajan toimintoja, hän ennustaa.

Vaskelainen on varma, että urheilu- ja muut erikoiskaupat kokevat jo viiden vuoden sisällä isoja muutoksia.

– Myymälöissä monesta tuotteissa on jatkossa vain mallit ja mahdollisuus sovittaa. Oikeat mitat saadaan uusien laitteiden avulla. Niitä on jo käytössä esimerkiksi juoksukenkien ja luistimien myynnissä. Asiakas saa tilaamansa tuotteet myymälään tai suoraan kotiin, hän sanoo.

Kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistelmä toimii jo nyt monissa erikoiskaupoissa. Jatkossa malli yleistynee.

Vaskelaisen mukaan myymälöiden kustannusrakenne käy liian kalliiksi, jos asiakkaat juoksevat vain alennustuotteiden perässä.

Urheilukaupan hinnoittelulle on käynyt sama kuin huonekaluliikkeiden hinnoille: jatkuvat alekampanjat vääristävät käsitystä hintatasosta.

– Kaupanteko on muuttunut hyvin aggressiiviseksi. Mahdottoman isot alennusprosentit eivät kuitenkaan ole mahdollisia kannattavasti, Vaskelainen sanoo.

– Myyjien työajasta menee iso osa neuvonnan sijasta tuotteen hinnan perustelemiseen asiakkaalle, vaikka hinta olisi kilpailukykyinen.

Jyväskylässä ei liiku ostosrahaa niin paljon kuin asukasmäärän perusteella voisi kuvitella.

– Samaa euroa on ottamassa valtaisa joukko eri alojen yrityksiä, hän sanoo.

Väestömäärä ei ole kovin suuri tarjonnan laajuuteen verrattuna.

– Ei monessa muussa kaupungissa ole kolmea Citymarkettia ja Prismaa niin kuin Jyväskylässä, Vaskelainen huomauttaa.