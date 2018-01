Uudenkaupungin autotehtaan uusi johtaja saattaa löytyä Keski-Euroopasta

Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävän Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen kertoo, että yhtiön taloudelliset tulokset eivät viime vuonna yltäneet siihen, mihin olisi ollut edellytyksiä. Tämä oli yksi syy siihen, että toimitusjohtaja Ilpo Korhoselle annettiin lähtöpassit.

Sairanen sanoi STT:lle, että yhtiöllä on syntynyt erilaisia vaikeuksia ja haasteita, kun tuotantoa on kasvatettu nopeasti. Kasvukipuja on ollut, kun tehtaan vuosituotanto on kasvanut 20–40 000 autosta kohti sataa tuhatta. Lisäksi tehtaalle on rekrytoitu pari tuhatta uutta työntekijää.

– On monta asiaa, jotka voi mennä pieleen. Jos menee tuollaisessa operaatiossa prosessit pieleen, niin syntyy ylimääräisiä kustannuksia, Sairanen kertoi STT:lle.

Sairasen mukaan on mahdollista, että uutta toimitusjohtajaa pitää lähteä etsimään ulkomailta.

– Kyllä me katsomme ennen kaikkea henkilöä, mutta kyllä täytyy sanoa, että katsomme vaihtoehtoa löytää tähän hyvä henkilö Keski-Euroopasta. Tämän tyyppisessä liiketoiminnassa on hyvä, jos vetäjä on lähellä asiakkaita.

Tehtaalla jatketaan tänä vuonna tuotannon ja henkilöstön kasvattamista. Sairanen toivoi, että taloudelliset tulokset nousevat viime vuotta paremmiksi.

30 vuotta Valmet Automotivella työskennellyt Korhonen sanoi olevansa ylpeä saavutuksista yhtiössä.

– Yrityksessä on valtava määrä osaamista, ja minulle on ollut etuoikeus olla mukana rakentamassa tätä menestystarinaa. Toivotan Valmet Automotivelle onnea ja menestystä strategian toteutuksessa ja kasvussa autoteollisuuden kansainväliseksi toimijaksi, jolla on merkittävä rooli koko toimialan muutoksessa kohti sähköistä liikennettä, Korhonen sanoi Valmet Automotiven tiedotteessa.

Valmet Automotiven omistavat sijoitusyhtiö Pontos, Tesi (valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus) sekä kiinalainen akkuyhtiö CATL.