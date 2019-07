Uuraislainen Jake-Man Oy vaihtaa omistajia – Jaakko Neuvonen ansaitulle eläkkeelle

Uuraislaisessa teollisuus- ja alihankintakonepajassa Jake-Man Oy:ssä käydään omistajavaihdos.

Veli-Pekka Niemistö, Lauri Lehtoviita ja Heikki Lehmuskoski ovat ostaneet koko Jake-Man Oy:n osakekannan tiistaina tapahtuneessa yrityskaupassa Jaakko Neuvoselta, Jari Neuvoselta ja Anne Viljanmaalta. Kauppahintaa ei ole julkistettu.

– Kyseessä on taloudellisesti hyvin menestynyt yritys, joten jokainen voi päätellä, ettei se kauppasumma ole ihan pieni, kertoo Veli-Pekka Niemistö.

Jake-Man Oy:n kesäkuussa 2018 valmistuneessa tilinpäätöksessä liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 231 000 euroa. Yhtiö työllistää noin 10 henkeä.

Toimitusjohtajan tehtävissä syyskuun puolivälissä aloittaa Veli-Pekka Niemistö. Niemistö on työskennellyt muun muassa Dinex Finland Oy:n toimitusjohtajana, Meconet Oy:n tehdaspäällikkönä ja Valtra Oy:n asennustehtaanjohtajana.

Lauri Lehtoviita toimii tilintarkastusyrittäjänä ja hänellä on kokemusta pk-yritysten talouspuolen tehtävistä. Heikki Lehmuskoskella on pitkä yrittäjäura ja hän on lisäksi osakkaana useammassa yrityksessä.

Yrityksen perustaja Jaakko Neuvonen jää ansaituille eläkepäiville, mutta toimii vielä Niemistön perehdytysjaksolla neuvonantajana. Jari Neuvonen jatkaa työuraansa Jake-Manissa ja Anne Viljanmaa jatkaa pestissään kunnes Niemistö on valmis ottamaan täyden vastuun liiketoiminnasta. Kaikki yrityksen työntekijät jatkavat työssään.

– Haluamme kiittää Jaakkoa, Jaria ja Annea hyvänhenkisistä ja avoimista kauppaneuvotteluista. Jaakko on tehnyt yli 30-vuotisen uran yrityksessään ja jättää meille hyvät eväät jatkoa ajatellen, Niemistö sanoo.