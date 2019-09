Uusi energiayhtiö Väre pudotti halvan yösähkön valikoimastaan – toimitusjohtajan mukaan sähkölasku ei kasva

Neljän itä- ja keskisuomalaisen energiayhtiön perustama energiapalveluyhtiö Väre on jättänyt halvan yösähkön pois valikoimastaan. Yhtiö ei tarjoa uusille asiakkailleen kaksiaikaisia sopimuksia, joissa sähkönhinta vaihtelee vuorokauden tai vuodenajan mukaan.

Toimitusjohtaja Juha Keski-Karhun mukaan ”ylivoimaisesti suurin osa” asiakkaista haluaa mieluummin yksiaikaisen tuotteen.

– Asiakkaat, joilla on sähkölämmitys, voivat edelleen hyötyä sähkönkäytön ohjauksista verkkotuotteen avulla, Keski-Karhu sanoo.

Hän viittaa siihen, että sähkönsiirrossa kaksiaikainen mittaustapa on edelleen mahdollinen, vaikka sähköenergian myynnissä laskutus perustuisikin yhteen hintaan.

– On varsin tavallista, että asiakkaalla on kaksiaikainen siirtotuote, mutta sähkö ostetaan sopimuksella, jossa on vain yksi energian hinta, Keski-Karhu sanoo.

Hän arvioi, ettei hinnoittelu nosta sähkölämmittäjän laskua.

– Nähdäkseni sähköyhtiöt tyypillisesti hinnoittelevat yksi- ja kaksiaikaiset sopimukset niin, että keskihinta muodostuu lähes samaksi riippumatta siitä, kumpaa tuotetta ostaa.

Useimmilta yhtiöiltä saa vielä yösähköä

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen on Keski-Karhun kanssa eri mieltä siitä, vaikuttaako yksi- tai kaksiaikaisuus sähkön keskihintaan.

– Kyllä sillä pitää olla vaikutusta. On totta, että karkea jaottelu yö- ja päiväsähköön on menettänyt merkitystään. Mutta edelleen sellaiset kuluttajat, jotka voivat siirtää omaa sähkönkulutustaan yöaikaan, voivat säästää rahaa, Savolainen sanoo.

– Fiksut yhtiöt hakevat kilpailuetua tarjoamalla palveluita, joiden avulla kuluttaja säästää. Se on myös yhteiskunnan etu.

Useimmat palveluntarjoajat katsovat, että yösähkölle on yhä kysyntää.

– Yö- ja kausisähkötuotteet ovat haluttuja etenkin omakotitaloasiakkaiden keskuudessa, sanoo salkunhallintapäällikkö Mikko Salminen Loiste Sähkönmyynti Oy:stä.

– Varsinkin sähkölämmittäjille eri tariffien mukainen hinnoittelu voi olla houkutteleva, kertoo Fortumin tuotepäällikkö Tuomas Yrttiaho.

Energiayhtiö Helen Oy:n suunnitelmissa on säilyttää kaksiaikaiset tuotteet, ”vaikkakin yksiaikaiset tuotteet kiinnostavat asiakkaita enemmän”, kertoo myynnin kehityspäällikkö Kirsi Suihkonen.

Älymittareiden kehitys muuttanee tilannetta

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä esitti viime syksynä, että vastuu jakeluverkkojen yö–päivä-hinnoittelusta siirretään verkkoyhtiöiltä sähkönmyyjille huhtikuussa 2021. Päätöksiä on odotettavissa ensi vuonna.

– Seuraavan sukupolven älymittareihin on tarkoitus saattaa kuormanohjausominaisuus, jolla nykyiset kankeat yö–päivä-ohjaukset voidaan muuttaa paremmin nykypäivän tarpeita vastaaviksi, kertoo ylitarkastaja Tatu Pahkala.

Valtaosa kotitalouksien nykyisistä älymittareista menee vaihtoon ensi vuosikymmenellä. Omakotiliiton Savolaisen mukaan kaikki nykyiset älymittarit eivät kykene joustavampaan sähkölämmityksen ohjaukseen.

– Seuraavan sukupolven älymittariin on luontevaa vaihtaa siinä vaiheessa, kun nykyinen mittari tulee elinkaarensa päähän. Kuormanohjaustoiminto ei ole tällöin iso investointi, hän sanoo.

Jääkö yösähkö historiaan, jos aikaohjaus siirtyy kokonaan sähkön myyjien käsiin?

– En toivo niin. Kukaan tuskin haluaa, että kuormanohjauksesta luovutaan, ja kyllä jatkossakin löytyy yhtiöitä, jotka myyvät sähköä halvemmalla yöaikaan.