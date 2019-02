Uusi kauneushoitola avattiin Jyväskylään – omituinen yksityiskohta kuitissa nauratti asiakkaita aluksi

Kauneushoitolayrittäjä Anna-Maria Harju-Laurila oli pari vuotta sitten tiukan pohdinnan edessä. Hän pyöritti Toivakassa Kosmetologipalvelu Anna-Mariaa, mutta asiakkaita ei meinannut riittää viideksi päiväksi viikossa.

Samoihin aikoihin perheen kolme lasta olivat jo muuttaneet pois kotoa ja Harju-Laurila suunnitteli miehensä kanssa muuttoa Jyväskylään.

– Kyllä siinä piti miettiä, että hankinko toisen työn vai laajennanko kauneushoitolaa Jyväskylään, Harju-Laurila kertoo.

Päätös oli lopulta helppo.

Viime kesänä Harju-Laurilalle ja hänen miehelleen valmistui uusi omakotitalo Jyskään. Sen alakertaan rakennettiin toimitilat yritystä varten. Nyt Harju-Laurila ottaa maanantaista keskiviikkoon asiakkaita vastaan Toivakassa ja loppuviikosta Jyväskylässä.

– Ja tarpeen mukaan tietysti muinakin päivänä, yrittäjä sanoo.

Hän on huomannut, että kuluttajakäyttäytyminen on paikkakunnilla erilaista.

– Toivakassa perjantai on perinteinen kaupassakäynti- ja siivouspäivä, eikä se ole kovin suosittu ajankohta kauneushoidolle. Jyväskylässä asiakkaita riittää myös loppuviikosta, Harju-­Laurila kuvailee.

Hän on hyvillään siitä, että asiakaskäyttäytymisen perusteella viikkoihin on muodostunut luonteva rytmi ja samalla Jyväskylästä on löytynyt kokonaan uusia asiakkaita.

– Nyt myös Toivakan-päivät ovat melkein täynnä.

Harju-Laurila toivoo luonnonkosmetiikkaan nojaavalle yritystoiminnalleen jatkuvuutta perheen sisältä, sillä Elisa-tytär, 21, opiskelee parhaillaan kosmetologiksi.

– Ehkä yritys tarjoaa jonain päivänä työtä meille molemmille. Elisan täytyy kuitenkin löytää omat asiakkaat, sillä tämä työ henkilöityy vahvasti sen tekijään.