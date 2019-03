Uusi lastentarvikeliike luottaa kivijalkaan – asiakkaat haluavat sovittaa turvaistuimia ja hypistellä tavaroita

Vantaalainen lastentarvikeliike A-T Lastenturva avaa tällä viikolla myymälän Jyväskylän Seppälään. Perheyrityksessä ollaan varmoja siitä, että kivijalassa toimiville erikoisliikkeille on edelleen tarvetta, vaikka yhtiöllä itselläänkin on verkkokauppa.

– Verkkokauppa ja myymälät tukevat toisiaan. Ihmiset tulevat kokeilemaan ja hypistelemään myymälään, toimitusjohtaja Mika Rimpiläinen sanoo.

Jyväskylässä perjantaina avattavan myymälän sijaintipaikan valinnassa painoi erityisesti se, että Etolan kiinteistön pihassa Seppäläntie 5:ssä on pysäköintialue.

– Ihmiset haluavat sovittaa turvaistuinta autoon. Samoin kokeillaan sitä, mahtuvatko vaunut takakonttiin, myymäläpäällikkö Susanna Hermaala kertoo.

Rimpiläisen mukaan yrityksen kiinteiden myymälöiden myynti on suurempi kuin verkkokaupan myynti. A-T Lastenturva (viralliselta nimeltään Ramika pro Oy) ylsi viime vuonna runsaan viiden miljoonan euron verolliseen myyntiin, mikä tarkoittaa noin neljän miljoonan euron liikevaihtoa.

Yhtiö on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan, vaikka alan markkinat ovat hieman pienentyneet syntyvyyden laskun takia.

A-T Lastenturvalla on ennestään myymälät Vantaalla ja Helsingin keskustassa Stockmannin tavaratalossa. Verkkokauppa toimii Vantaan-myymälän yhteydessä.

Jyväskylässä A-T Lastenturva toimii noin 300 neliön tiloissa, joissa viimeksi oli Lidlin Outlet-myymälä.

Liiketilat eivät vaatineet kovin suurta remonttia: pintojen maalaus riitti ennen kalustamista.

Remonttiin kuului tosin erikoisuutena ikkunakalterien poistaminen. Kalterit olivat ikkunoissa, koska liiketilan vuokralaisena oli ennen Lidliä ase- ja erätarvikeliike.

Laajentuminen Jyväskylään oli yritykselle helppo ratkaisu.

– Jyväskylässä on tilaa lastentarvikeliikkeelle. Vaikka kyseessä on iso kaupunki, siellä on ennestään vain yksi alan erikoisliike. Esimerkiksi Tampereella on viisi lastentarvikekauppaa, Rimpiläinen perustelee laajentumista.

Yrityksen liikevaihdosta turvaistuinten myynnistä tulee 30 prosenttia, samoin lastenvaunujen ja rattaiden myynnistä. Muiden tuotteiden osuus on noussut 40 prosenttiin.

Liikkeen valikoimiin kuuluva myös äidin tarvikkeet, äitiysvaatteet, vauvatarvikkeet, huonekalut ja pienten lasten lelut.

Uusi myymälä työllistää kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää.