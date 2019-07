Öljynjalostusyhtiö Neste paransi selvästi tulostaan vuoden toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 367 miljoonaan euroon, mikä on 90 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

Tulosparannuksen kannalta keskeisessä asemassa olivat Nesteen uusiutuvat tuotteet, jotka toivat toisen vuosineljänneksen liikevoitosta valtaosan eli 286 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin Neste teki uusiutuvilla tuotteilla 177 miljoonan euron liikevoiton, eli Nesteen tuloskasvu tuli käytännössä kokonaan uusiutuvista tuotteista.

– Uusiutuvien tuotteiden myynti- ja tuotantomäärät olivat toisella neljänneksellä kaikkien aikojen suurimmat, kertoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker tulostiedotteessa.

Uusiutuvien tuotteiden tulosta kasvatti etenkin myyntimäärän nousu, mutta myös uusiutuvien myyntikate parani vuoden takaiseen verrattuna.

Perinteisten öljytuotteiden liikevoitto sitä vastoin laski hieman vuoden takaisesta ja oli 83 miljoonaa euroa. Öljytuotteiden tulospudotus johtui Nesteen mukaan heikoista tuotemarkkinoista sekä pienestä hintaerosta raakaöljyn Urals- ja Brent-viitelaatujen välillä.

Nesteen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa noin kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta ja oli runsaat neljä miljardia euroa.

Nesteen mukaan maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Yhtiö ennakoi, että uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät ja tuotantolaitosten käyttöasteet pysyvät korkeina myös kolmannella vuosineljänneksellä.

Tuloskasvusta huolimatta Nesteen osavuosikatsaus oli sijoittajille pettymys, sillä yhtiön osakekurssi oli hieman ennen puoltapäivää noin viiden prosentin laskussa Helsingin pörssissä.

Singaporen jätti-investointi etenee suunnitellusti

Uusiutuva diesel ja muut uusiutuvat tuotteet ovat kohonneet Nesteen tuloksen kannalta avainasemaan, vaikka fossiilisten öljytuotteiden tuotantomäärät ovat yhä selvästi suurempia. Viime vuonna Neste teki 1,4 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoiton, josta uusiutuvat tuotteet toivat lähes miljardin.

Joulukuussa Neste kertoi tekevänsä noin 1,4 miljardin euron suurinvestoinnin Singaporen-jalostamolleen. Investoinnilla Neste kasvattaa merkittävästi uusiutuvien tuotteiden tuotantoaan. Toimitusjohtaja Vanacker sanoo osavuosikatsauksessa, että tuotantokapasiteetin laajennus Singaporessa etenee suunnitellusti.