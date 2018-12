Väitös: Kokeneille startup-yrittäjille tyypillinen logiikka auttaa kansainvälistymään muttei välttämättä menestymään taloudellisesti

Yrittäjä, jos haluat menestyä taloudellisesti, keskity huolelliseen esisuunnitteluun. Jos taas haluat kansainvälistyä, keskity tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Näin voi karkeasti tiivistää Erkki Kurkisen tuoreen väitöskirjan annin.

Tutkimuksessa yrittäjien päätöksentekotavat erotellaan kahtia: Perinteinen suunnittelulogiikka perustuu ennusteisiin, riskien minimointiin, voiton maksimointiin ja yritystoiminnan tarkkaan esisuunnitteluun. Viime vuosikymmeninä tätä menetelmää on noussut haastamaan uusi ajattelutapa, kehittämislogiikka. Se ei perustu tarkkaan esisuunnitteluun vaan ennemminkin uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen sekä omien verkostojen käyttöön ja mahdollisten tappioiden kantamiskyvyn arviointiin.

Kurkinen selvitti väitöstutkimuksessaan näiden kahden logiikan vaikutuksia startup-yritysten taloudelliseen menestykseen ja kansainvälistymiseen. Hän perehtyi väitöskirjassaan yrittäjiksi aikovien päätöksentekotapoihin ja siihen, millaisia vaikutuksia tehdyillä päätöksillä on ollut yrityksen myöhempiin vaiheisiin.

Tulosten mukaan kokeneilla yrittäjillä on taipumusta käyttää uutta, kehittämiseen keskittyvää logiikkaa, Kurkinen kertoo. Kehittämislogiikalla näyttää olevan vahva positiivinen vaikutus startupien kansainvälistymiseen.

– Vaikutus on tilastollisesti merkitsevä, Kurkinen kertoo.

Taloudelliseen menestykseen kehittämislogiikalla ei ollut vaikutusta. Taloudelliseen menestykseen vaikutti sen sijaan perinteinen suunnittelulogiikka, jolla oli siihen vahva, tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus. Kehittämislogiikalla tätä vaikutusta ei ollut.

Kainuussa Ristijärvellä syntynyt Kurkinen on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Yliopistosta 1982, väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta 2012 tietotekniikasta ja valmistunut kauppatieteen maisteriksi 2014 Jyväskylän yliopistosta tietojärjestelmätieteestä.

FT, DI, KTM Erkki Kurkisen tietojärjestelmätieteen väitöskirja Reasoning of Using Causation and Effectuation Logic – Implications on Start-up Performance and Internationalization tarkastetaan tiistaina 18.12. klo 13.00 Mattilanniemessä Agoran auditoriossa 3.