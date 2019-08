Väitöskirja: mindfulness on tehokas väline liike-elämässä

Tuoreen väitöskirjan mukaan mindfulness on tehokas väline liike-elämässä. Tutkimuksen mukaan mindfulness edistää työpaikoilla hyvinvointia pienentämällä työntekijöiden stressiä ja työuupumusta. Se vahvistaa myös henkilöstön kykyä päästä vapaa-aikana irti työstä sekä henkisesti että tunnetasolla.

– Nämä tulokset vahvistavat sen, että mindfulness ansaitsee paikkansa monen yrityksen työntekijöilleen suuntaamissa hyvinvointipaleteissa maailmanlaajuisesti, sanoo ensi torstaina tohtoriksi väittelevä Catarina Ahlvik tiedotteessa.

Wikipedian mukaan mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista – mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia, oman olon kuuntelemista. Näiden tietoisuustaitojen tausta on buddhalaisuudessa.

Englanninkielisessä tohtorinväitöskirjassaan "The Power of Awareness: Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations" Catarina Ahlvik toteutti yhden kokonaisvaltaisimmista mindfulness-tutkimuksista, joita yritysmaailmassa on koskaan tehty. Tutkimuksessa 130 esimiestä neljästä eri organisaatiosta Suomessa osallistui kahdeksan viikkoa kestäneeseen mindfulness-koulutukseen.

Ahlvikin mukaan tutkimus osoittaa vahvasti, että tulokset joita on saatu kliinisissä mindfulness-tutkimuksissa, pitävät paikkansa myös organisaatioissa.

– Sanaa mindfulness käytetään nykyään niin yleisesti, että aina ei muisteta kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia. Paitsi että mindfulnessilla on merkittäviä terveyttä edistäviä vaikutuksia, sillä voi olla myös tärkeä osa sekä organisatorisissa että institutionaalisissa muutoksissa.

Tutkimuksessa osoitetaan, että mindfulnessin hyödyt eivät koske ainoastaan työntekijöiden hyvinvointia. Ahlvik toteutti yhden tutkimuksen myös suuren teknologiayrityksen tutkimus- ja kehittämisosastolla.

– Se osoitti, että mindfulness tukee muutoshakuista käyttäytymistä uusien mahdollisuuksien tunnistamisen ja proaktiivisuuden muodossa.

Catarina Ahlvikin väitöskirja tarkastetaan torstaina Helsingissä Svenska handelshögskolanissa.