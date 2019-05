Vaajakoskelainen Siparila kouluttaa uusia työntekijöitä – 16 saa vakituisen työpaikan

Vaajakoskelainen Siparila Oy järjestää rekrytointikoulutuksen yhteistyössä te-toimiston, ely-keskuksen ja VMP varamiespalvelun kanssa. Koulutukseen valitaan 16 työssäoppijaa, joille luvataan opintojen päätteeksi vakituinen työpaikka.

Maakunnissa toimivilla puutuoteteollisuuden yrityksillä on ollut vaikeuksia saada koulutettua työvoimaa tehtailleen. Osaajapulaan törmättiin viime syksynä myös neljällä paikkakunnalla toimivalla Siparilalla, kun kaikkia avoimia työpaikkoja ei saatu täytettyä.

Puutuotealan viennin kasvu ja vaikea rekrytointitilanne ovat yrityksille hankala yhdistelmä.

– Avustaviin hommiin tekijät kyllä saadaan, mutta alan ammattitaitoa vaativiin tehtäviin osaajat ovat kiven alla, kertoo Siparilan Vaajakosken tehdaspäällikkö Simo Elorinne.

Hänen mukaansa pääsyynä osaajapulaan on aiempina vuosina tehdyt koulutuspaikkojen leikkaukset. Ammatillisen tutkinnon koulutuspaikat on puolittuneet aiemmasta.

– Monet puutuotealan ammattilaiset lähentelevät eläkeikää, jolloin osaamisen siirtämisellä on jo kiire.

Elorinne sanoo, että ammattitaidon oppii työtä tehdessä, kun asenne on kohdallaan ja kiinnostusta riittää erilaisia tehtäviä kohtaan.

– Teollinen tuotanto vaatii laiteosaamista ja ymmärrystä teollisesta prosessista. Näitä oppeja ei välttämättä koulussa saa.

Kesäkuun alussa Siparilalla käynnistyvä rekrytointikoulutus toteutetaan yhtiön neljällä tehtaalla rinnakkain.

Siparila valmistaa valmiiksi käsiteltyjä, asennusvalmiita puurakennustuotteita. Tuotannossa tarvitaan höyläreitä sekä teollisen pintakäsittelyn osaajia.

Höylärin ammattitaitoon kuuluu hyvä puumateriaalin ja terätekniikan tuntemus sekä laiteosaaminen. Pintakäsittelyn osaajien tulee hallita ruisku- ja vakuumilaitteiden käyttö.

– Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus on kouluttaa osaajat itse, sillä kouluissa ei juurikaan opeteta teollista maalausta. Vaikka tuotanto on teollinen prosessi, niin silti lopputulos on hyvin pitkälti kiinni työntekijöiden puunkäsittelyn ja pintakäsittelyn osaamisesta, Simo Elorinne sanoo.