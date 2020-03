Vaikuttajat pohtimaan tilannekuvaa talouden pelastamiseksi

Suomessa aloittaa toimintansa verkkosivusto, jonka tarkoitus on koota ajantasainen tilannekuva talouden, yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi koronaviruksen kynsistä. Sivusto löytyy osoitteesta talouskriisi.fi.

Tarkoitus on saada perjantaihin mennessä mukaan 1 000 vaikuttajaa. Suuri osa jo mukaan lähteneistä on raskaan sarjan yritysjohtajia, mutta mukana on edustajia kaikilta elämänalueilta.

– Suomi on elinaikani pahimmassa kriisissä. Terveys ja talous eivät ole tässä tilanteessa vastakkain. Maan toimintakyky on palautettava mahdollisimman pian, sanoo OP :n pääjohtaja Timo Ritakallio verkkosivulla.

Tavoitteena on jalostaa tietoa päättäjien käytettäväksi. Lopputulosta ei tehdä pelkästään maan hallitukselle, vaan se laitetaan nettialustalle jatkuvasti päivittyväksi ja kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi.