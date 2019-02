Valmet Automotive suunnittelee akkutehdasta Nokian entisiin tiloihin Saloon

Valmet Automotive suunnittelee aloittavansa sähköautojen akkujen suurtuotannon Salossa Varsinais-Suomessa. Tuotanto voisi alkaa jo vuoden toisella puoliskolla eli käytännössä jopa kesällä, sanoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen STT:lle.

Ajatus on, että akkuja voitaisiin alkaa valmistaa Nokian entisen matkapuhelintehtaan tiloissa. Akkutehdas voisi työllistää yli 300 henkilöä, mikä on merkittävä asia Salolle. Noin 52 000 asukkaan kaupunki on kamppaillut työttömyyden kanssa sen jälkeen, kun Nokia ilmoitti vuonna 2012 matkapuhelintehtaansa alasajosta.

Ennen akkutehtaan varmistumista Valmet Automotiven on vielä saatava sopimus sinetöityä akkujen ostajan kanssa. Parhaillaan loppuasiakkaita on tiedossa yksi, Sairanen kertoo STT:lle.

– Olemme kiinnostuneita Salosta muun muassa valmiiden fasiliteettien takia, Sairanen sanoo.

Valmet Automotive on viime aikoina laajentanut toimintaansa sähköisen liikenteen palveluissa.

"Ei suoria tukia"

Asiakkaan lisäksi yhtiön suunnitelmiin vaikuttavat Salon kaupungin kanssa käytävät neuvottelut, Sairanen sanoo.

Nokian entiset rakennukset kuuluvat nykyään Salo IoT Campukseeen, jonka puolestaan omistaa kiinteistöyhtiö Salo IoT Park . Kaupunki omistaa yhtiöstä 36 prosenttia.

Kaupungille uudet työpaikat ovat niin tärkeitä, että se valmistautuu lainoittamaan kiinteistöyhtiötä kahdella miljoonalla eurolla. Lainan lisäksi ensi maanantaina kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistalla on yhtiön lisärahoittaminen 1 260 000 eurolla.

Käytännössä kyse on tehdastilojen muuttamisesta sellaisiksi, että ne vastaavat akkutehtaan tarpeita, sanoo Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna STT:lle. Innan mukaan lisärahoituksen osalta kyseessä on osakassopimuksen mukainen pääoman kotiinkutsu.

– Tätä varten me olemme tässä koko ajan valmistautuneet: että saamme merkittävän teollisuustoimijan Saloon jossakin vaiheessa, Inna kertoo.

– Missään nimessä ei ole mitään suoria tukia Valmet Automotivelle, vaan tällä tavalla varmistamme modernit huippuluokat tehdasfasiliteetit. Ne ovat ehdoton edellytys tämäntyyppisen huipputeknologian saamiseksi Saloon, hän jatkaa.

Nokian tehtaan sulkemisen myötä pelkästään Salossa työnsä menettivät sadat ihmiset. Vaikka työttömyys on viime vuosina vähentynyt, oli Salon työttömyysaste tämän vuoden tammikuussa 11,4 prosenttia.

– Meillä on huikea tarve tämän tyyppiselle, että pääsisimme lähemmäs maan keskiarvolukuja, Inna sanoo akkutehdashankkeesta.