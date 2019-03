Valmet Automotiven suunnittelema sähköajoneuvo tulossa markkinoille ensi vuonna

Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive on suunnitellut uuden kevytajoneuvon, jonka on määrä tulla valmistukseen ensi vuoden alussa. Rideascout -yhtiön Scouter LMV on nelipyöräinen ja poljettava sähköajokki, jonka teknisen rakenteen Valmet Automotive on kehittänyt.

Uudenkaupungin tehtaalla on rakennettu esittely- ja testauskäyttöä varten kaksi uuden ajopelin prototyyppiä. Sarjatuotantopaikasta ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä.

Valmet Automotiven tuotekehitysjohtaja Jari Mattila sanoi STT:lle, että kokoonpanoa tehdään todennäköisesti useassa paikassa. Valmet Automotive on osallistunut työhön kehittämisen ja suunnittelun kautta.

– Scouterin suunnitteluprojektissa olemme voineet hyödyntää monipuolista autoalan osaamistamme, varsinkin voimalinjaan ja koriin liittyen, Mattila sanoi.

Rideascout-yhtiön viestintä- ja markkinointijohtaja Elina Viitanen kertoi STT:lle, että Scouterin myyntihinnaksi tulee noin 7 500 euroa. Mallia voidaan muunnella eri tarkoituksiin muun muassa asentamalla ajokkiin erilaisia kangaskatteita.

– Esimerkiksi ruokaa ja muuta kuljettavat yritykset ovat olleet kiinnostuneita, Viitanen kertoi.

Kantama täydessä lastissa noin 35 kilometriä

Scouter on kaksipaikkainen ja sen huippunopeus on rajoitettu 25 kilometriin tunnissa. Ajamiseen ei vaadita ajokorttia, eikä ajoneuvoa tarvitse katsastaa. Liikennevakuutus kuitenkin vaaditaan.

Scouteria voi sekä polkea että ajaa 1 000 watin sähkömoottorilla. Lataukseen käy verkkovirta. Täydessä kahden aikuisen matkustajan lastissa ja yhdellä latauksella Scouteria voi Viitasen mukaan ajaa 30–35 kilometriä.

Business Finland on osallistunut projektin rahoitukseen. Tarkoitus on viedä ajoneuvo myös kansainvälisille markkinoille.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) näkee kevytajoneuvojen olevan tekijä liikenteen päästöjen hillinnässä.

– Tähän soveltuu mainiosti lyhyempien matkojen taittaminen kävellen, pyörällä tai vaikka erilaisilla Scouterin tyyppisillä sähköajoneuvoilla, Lintilä sanoi tiedotteessa.