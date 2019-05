Valmet teki 50 miljoonan euron yrityskaupat – "Vahvistaa läsnäoloamme Pohjois-Amerikassa"

Valmet on saattanut loppuun 51 miljoonan euron yrityskaupan Yhdysvalloissa toukokuun vaihteessa. Se osti jauhinteriä sellu-, paperi- ja kuitulevyteollisuuksille valmistavan ja toimittavan J&L Fiber Services Inc:n. Ostettu yritys sijaitsee Wisconsinin osavaltiossa.

J&L Fiber Services valmistaa ja toimittaa matalasakeusjauhinteriä. Terät ovat tärkeitä kulutusosia sellun ja paperin valmistuksessa. Valmetin tiedotteen mukaan ne täydentävät hyvin Valmetin jauhinterätarjoamaa. Yhtiö toimittaa myös korkeasakeusjauhinteriä. Niitä käytetään kuumahierremassan valmistuksessa ja MDF (medium density fiberboard) -kuitulevyn tuotannossa.

Ostetun yhtiön viimeisen 12 kuukauden ajan liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa. Se työllistää noin 100 henkilöä, joista suurin osa on Wisconsinissa Yhdysvalloissa. J&L Fiber Services:illa on maailmanlaajuisesti toimiva myyntiedustaja- ja jakeluverkosto. Sen liikevaihdosta yli 75 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta. Ostettu liiketoiminta tulee osaksi Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjaa ja on nimeltään Waukesha Service Center.

Toimitusjohtaja Pasi Laine perustelee ostoa paikallisella läsnäololla Pohjois-Amerikassa sekä Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen vahvistamisella.

– Ostettu liiketoiminta tulee osaksi Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjaa ja on nimeltään Waukesha Service Center. Vahvistamme jatkuvasti vakaita liiketoimintojamme, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojamme. Ostimme vastikään pohjoisamerikkalaisen GL&V:n, ja nyt palvelutarjoamaamme tulevat täydentämään J&L Fiber Servicen jauhinterätuotteet. Tämä yrityskauppa vahvistaa entisestään paikallista läsnäoloamme erityisesti Pohjois-Amerikassa, Laine sanoo.