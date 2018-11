Valmetille kartonkikonetilaus Slovakiasta

Valmet toimittaa keräyspahvin kierrätyskuitu- ja OptiConcept M -ulkopakkauskartonkilinjat Mondi SCP:n tehtaalle Ružomberokiin Slovakiaan. Linjat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 loppupuolella.

Tilauksen hintaa ei julkistettu – eikä myöskään sitä, minkähintaisia vastaavat konetoimitukset yleensä ovat.

Uusi linja Valmetin automaatioratkaisuineen on suunniteltu tuottamaan uutta, ympäristöystävällistä ulkopakkauskartonkia eli valkopintaista kraftia, joka yhdistää pintakerroksen valkoisen neitsytkuidun vahvuuden, painettavuuden ja ulkonäön kierrätyskuitupohjaisen pohjakerroksen taloudellisuuteen.

Valmetin massanvalmistuslinjatoimitus sisältää lyhytkuitumassalinjan, kuitujen talteenotto- ja hylynkäsittelyjärjestelmät, kiertovesijärjestelmän ja täydellisen keräyspahvin kierrätyskuitulinjan eli OptiRefiber-kierrätyskuitulinjan.

Mondi SCP:n tehdas Ružomberokissa on yksi Mondin suurimmista tehtaista ja suurin integroitu paperi- ja sellutehdas Slovakiassa. Sillä on yli 135 vuoden kokemus alalta. Sen tuotevalikoimaan kuuluu ulkopakkauskartonkeja, erikois-kraft-papereita, markkinasellua ja päällystämättömiä hienopapereita. Tehdas on 100-prosenttisesti energiaomavarainen, ja yli 94 prosenttia sen käyttämästä energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä.