Valmetille satojen miljoonien eurojen tilaus Chilestä – tuo hyvin työtä myös Jyväskylään

Valmet ja monikansallinen metsätuoteyhtiö Arauco ovat viimeistelleet sopimuksen sellun kuivaus- ja paalauslinjan sekä sooda- ja biomassakattiloiden toimittamisesta Chileen. Tilauksen arvoa ei julkisteta, mutta tämän kokoisen projektin arvo on tyypillisesti noin 250–300 miljoonaa euroa.

Projektia johdetaan Suomesta, ja suuren tilauksen työllisyysvaikutus Suomessa on lähes 300 henkilötyövuotta. Suurin osa vaikutuksesta koskee Tampereen ja Lapuan valmistusyksiköitä, mutta työtä on luvassa myös Jyväskylään, Valmetin sellu- ja energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Bertel Karlstedt sanoo.

– Toimituslaajuuteen kuuluu kaksi sellunkuljetuskonetta, joiden märän pään avainkomponentteja valmistetaan Jyväskylässä. Rautpohjan-tehtaalla tämän sopimuksen vaikutus on kymmeniä henkilötyövuosia, Karlstedt sanoo.

Kyseessä on yksi maailman suurimmista sellutehdasinvestoinneista, jossa Arauco kasvattaa nykyistä tuotantokapasiteettiaan ja rakentaa uuden selluntuotantolinjan tehtaalleen Chilen Bio Bioon. Tehtaan modernisointi ja laajennus ovat kokonaisuudessaan noin 2 350 miljoonan dollarin hanke ja Araucon historian suurin investointi. Se sisältää uuden tuotantolinjan, jonka vuotuinen kapasiteetti on 1 560 000 tonnia. Uuden linjan on arvioitu käynnistyvän vuonna 2021.

– Olemme tehneet Araucon kanssa yhteistyötä jo 15 vuoden ajan ja olemme iloisia, että voimme toimittaa avainteknologiaa maailmanluokan sellutehtaaseen, Karlstedt sanoo.

Valmetin toimittaman sellunkuivauslinjan päivittäinen kapasiteetti on 5 000 ilmakuivattua tonnia. Linja koostuu kahdesta kuivauskoneesta ja neljästä paalauslinjasta. Räätälöity kattilalaitos koostuu soodakattilasta, jonka päivittäinen kapasiteetti on 6 300 tonnia kuiva-ainetta ja leijupetikattilasta, jonka lämpöteho on 160 megawattia. Voimakattila on räätälöity polttamaan paikallista biomassaa, kuten eukalyptuksen kuorta, sahanpurua, lastuja ja tähteitä sekä lietettä.

Valmet on maailman mitassa suurimpia prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittajia ja kehittäjiä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa.