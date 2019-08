Valtra käynnistää yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista – yhtiö varautuu markkinatilanteen muutoksiin

Traktorinvalmistaja Valtra varautuu markkinatilanteensa muutoksiin yhteistoimintaneuvotteluilla, joissa on kyse työntekijöiden mahdollisista määräaikaisista lomautuksista. Valtra Oy:n toimitusjohtajan Jari Rautjärven mukaan irtisanomisia ei ole suunnitteilla.

– Tilauskanta on yleensäkin kesän jälkeen matalimmillaan. Nyt barometrit näyttävät siltä, että odotettavissa voi olla tiukempi syksy, Rautjärvi sanoi Keskisuomalaiselle torstaina.

Rautjärven mukaan maataloustraktoreiden kysyntä on hyvällä tasolla kotimaassa, mutta muualta kysyntään saattaa tulla muutoksia. Yt-neuvottelut aloitetaan Rautjärven mukaan siksi, että yhtiöllä olisi mahdollisuus sopeuttaa tuotantoaan lomauttamalla työntekijöitä, jos siihen tulee tarvetta.

Valtralla on traktoritehdas Äänekosken Suolahdessa. Viime vuosina sinne on palkattu lisää työntekijöitä. Rautjärven mukaan Valtran palkkalistoilla on noin tuhat henkilöä ja yt-neuvottelut koskevat heitä kaikkia.

Työntekijöille kerrottiin yt-neuvottelujen aloittamisesta torstaina. Valtran pääluottamusmiehen Ville Kivimäen mukaan yhtiö on pitänyt henkilöstöedustajia hyvin tilanteen tasalla.

– Ei tämä tieto yt-neuvotteluista tullut yllätyksenä luottamusmiehille eikä työntekijöille. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus seurata yhtiön tilauskantaa, ja kyllä he tilannetta ovat osanneet lukea, Kivimäki totesi.

Kivimäen mukaan Valtralla on työntekijöitä Äänekoskelta ja lähikunnista, mutta myös laajalti Keski-Suomesta.