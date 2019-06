Vapo kasvatti liikevaihtoaan ja tulostaan – pelkää kuitenkin poliittisia riskejä

Maailman suurimpiin energia-ja ympäristöturpeen tuottajiin kuuluva Vapo kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan huhtikuussa päättyneellä vuoden tilikaudella. Suurten muutosten keskellä toimivan yhtiön liikevaihto kasvoi tilikaudella 420 miljoonasta eurosta liki 461 miljoonaan euroon. Tulos parani 17,6 miljoonasta 25,2 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan tuloksesta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevaisuuden kannattavuudesta. Kasvualustoihin keskittyvä Grow&Care-divisioona on jatkuvalla kasvu-uralla, mutta konsernin lukuihin vaikuttaa voimakkaasti se, että Vapon ja hollantilaisen BVB:n kasvualustayritys on mukana vain kevään myyntisesongin ajalta.

Vapon Grow&Care-divisioonan ja BVB Substratesin yhdistyminen Euroopan suurimmaksi kasvualustayritykseksi Kekkilä-BVB:ksi astui voimaan tammikuun alussa.

Viime joulukuussa Vapo kertoi aktiivihiilitehtaan rakentamisesta Ilomantsiin. Yhtiön ensimmäisen aktiivihiilitehtaan on määrä valmistua loppuvuodesta 2020. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa ja se luo suoraan ja välillisesti kymmeniä uusia työpaikkoja.

– Tehdashankkeen raskaimmat investoinnit ovat edessä ja tuotanto käynnistyy vasta 1,5 vuoden päästä ja energiasektorilla tulevaisuus on varsin sumea, Tempakka sanoo.

Hänen mukaansa on täysi arvoitus, kuinka keskustelu Suomen hiilinieluista, nouseva päästöoikeuksien hintakehitys ja uuden hallitusohjelman energiapolitiikka yhdessä vaikuttavat lähitulevaisuudessa puupolttoaineen hintaan ja kaukolämmön tuotantokustannuksiin.

– On hyvä, että hallitusohjelmassa on selkeästi sanottu, että turpeella on eri käyttömuotoja, Tempakka kiittelee, mutta nostaa samalla esiin yhtiön huolenaiheen.

– Sillä on iso merkitys, tuleeko lisää veroja millä aikataululla.

Tempakka sanoo, että yhtiö on osaltaan edistämässä Suomen ilmastotavoitteita. Hän huomauttaa, että yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat kuitenkin olennaisesti yhtiön lähes kaikkien liiketoimintojen kannattavuuteen ja siten yhtiön kykyyn investoida korkeamman jalostusarvon tuotantoon.

Tempakan mukaan Vapolla on hallittavana toinenkin iso riski: sääriski.

– Alkanut turvetuotantokausi on ollut heikko. Meillä on kuitenkin varastoissa runsaasti edellisen tuotantokauden hyvälaatuista energiaturvetta, mikä takaa toimitukset asiakkaillemme tulevana lämmityskautena kaikissa olosuhteissa.

Viime vuonna Vapo ylitti tuotantotavoitteensa kuivan kesän ansiosta.