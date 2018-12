Vapon 25 miljoonan euron aktiivihiili-investointi on vasta alkusoittoa: "Euromääräänsä merkittävämpi virstanpylväs"

Turve- ja energiayhtiönä paremmin tunnettu Vapo kertoo investoivansa 25 miljoonaa euroa aktiivihiilen tuotantoon. Ensimmäisen aktiivihiiltä jalostavan tuotantolaitoksen rakentaminen alkaa ensi keväänä Ilomantsiin, Pohjois-Karjalaan. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Tämä on historiallinen uutinen sekä Vapon että Suomen kannalta, Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen sanoo.

Kemianteollisuuden suuntaan laajentuminen näkyy myös Vapon pääkonttoripaikkakunnalla Jyväskylässä. Keski-Suomessa sijaitseva laboratorio on Vapon kulmakivi aktiivihiilibisneksen kehittämisessä, sanoo Vapo Carbons -liiketoiminnasta vastaava johtaja Jaakko Myllymäki.

– Jyväskylän-laboratoriota laajennetaan. Haemme uusia tiloja ja luvassa on myös lisää henkilöstöä, Myllymäki kertoo.

Torstaina julkistettu investointi on alkusysäys laajemmalle aluevaltaukselle. Ilomantsin-tehdas on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Sen lisäksi Vapo on varautunut useiden muiden aktiivihiiltä valmistavien laitosten rakentamiseen seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ympäristöluvat on jo saatu Ilomantsin lisäksi Seinäjoelle ja Haapavedelle.

– Tämä on euromääräänsä merkittävämpi virstanpylväs, Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Isossa kuvassa kyse on siitä, että fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyessä myös energiaturpeen käyttö vähenee jatkuvasti. Siksi Vapon on jalostettava turvetta aivan uusiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi aktiivihiilikäyttöön.

– Vapo on ollut pitkään riippuvainen energiaturpeen myynnistä, mutta 2030-luvulle mennessä sen osuus liikevaihdostamme on enää alle 10 prosenttia. Siksi meidän täytyy rakentaa uusia, korvaavia liiketoimintoja, Tempakka kertoo.

– Visionamme on kehittää turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista korkean jalostusasteen tuotteita.

Aktiivihiilen avulla erilaisista aineista voidaan poistaa kemikaaleja, metalleja, tuoksuja ja värejä. Siksi sitä käytetään muun muassa ilman- ja vedensuodattimissa sekä lääkkeenä. Aktiivihiiltä voidaan valmistaa turpeesta ja useista muista raaka-aineista.

Valtaosa nyt rakennettavan tehtaan tuotannosta menee vientimarkkinoille.

– Päämarkkina-alue ensimmäisessä vaiheessa on Eurooppa, jossa tarve ilman, veden sekä teollisten päästöjen puhdistamiseen soveltuville ratkaisuille on voimakkaassa kasvussa, liiketoimintajohtaja Myllymäki kertoo.

Tällä hetkellä valtaosa Euroopassa käytettävästä aktiivihiilestä tulee Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Myllymäen mukaan kaupallisten sopimusten solmimisessa Vapon ongelmana on ollut lähinnä laitoksen rajallinen kapasiteetti. Se on ensimmäisessä vaiheessa noin 5 000 tonnia vuodessa.

– Nyt rakennettava laitos pystyy tuottamaan vain kolmasosan siitä määrästä, jonka Euroopan korkealaatuisen aktiivihiilen markkina kasvaa vuosittain, toimitusjohtaja Tempakka sanoo.

– Minulla on vakaa luottamus siihen, että tämä tehdas ei jää lajissaan viimeiseksi.