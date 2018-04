Vappua voi nyt juhlia monessa ravintolassa aiempaa myöhempään

Vapunviettoa voi monessa ravintolassa jatkaa myöhempään yöhön kuin aikaisemmin. Tämän mahdollistaa uusi alkoholilaki, joka vapautti aukioloaikoja.

Ravintolat eri puolella Suomea ovat olleet kiinnostuneita jatkoajoista. Lupa- ja valvontavirasto Valviran tilaston mukaan jo käsiteltyjä ilmoituksia ja lupia uuden lain mukaisista jatkoajoista on tehty 765 ja käsittelyssä on useita.

Uudet anniskelu- ja jatkoaikasäädökset tulivat voimaan maaliskuun alussa, josta lähtien ravintolat ovat voineet tehdä ilmoituksen.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran varatoimitusjohtajan Veli-Matti Aittoniemen mukaan moni ravintola tekee ilmoituksen varalta. Sitä, kuinka moni mahdollisuutta lopulta säännöllisesti käyttää, on vaikea vielä tietää. Kun ilmoituksen kerran tekee, on aina oikeus käyttää jatkoaikaa.

– Moni tekee sen ihan vaan sitä varten, että silloin on lupa kun tarve tulee. Osalla se tarve on vaikkapa kesäaikaan, kun paikkakunnalla tapahtuu jotain. Aidot yöravintolat ovat sitten toinen juttu, Aittoniemi sanoo.

Hänen mukaansa ylivoimaisesti eniten ravintoloita on kiinnostanut aukiolon pidentäminen aamuviiteen. Monet haluavat sitä ainakin kokeilla.

Uudet anniskelu- ja jatkoaikasäädökset tulivat voimaan maaliskuun alussa, josta lähtien ravintolat ovat voineet tehdä ilmoituksen.

Kuohuviiniä aamiaisella

Ilmoituksen uuden lain mukaisesta aamun jatkoaikaluvasta kello seitsemästä kello yhdeksään on tähän mennessä tehnyt 32 ravintolaa Valviran tilaston mukaan. Tämä on rajattu koskemaan vain hotellien aamiaisia.

– Suomessa on muutama laadukas hotelli, jotka tarjoavat säännönmukaisesti kuohuviiniä aamiaisella, Aittoniemi sanoo.

Käytännössä tällaisessa hotellissa voi juhlia yökerhossa aamuviiteen ja mennä sitten seitsemältä aamiaiselle kuohuviineineen. Muutoin anniskelu alkaa Suomessa kello yhdeksältä aamulla.

Vielä ei varmaa tietoa ole, miten asiakkaita on pidennettyinä tunteina ravintoloissa riittänyt.

– Ilmoitusten määrä ei vielä kerro sitä todellisuutta, kuinka paljon lisää yöravintoloita tulee. Uskon että alkuvaiheessa moni sitä kokeilee ja sitten nähdään, mihin se vakiintuu.

Myös osa terasseista saa nyt olla neljään asti auki. Tämä on kuitenkin Aittoniemen mukaan luvanvaraista, eli viranomainen selvittää etukäteen, ettei aukiolo häiritse esimerkiksi alueen asukkaita. Tähän mennessä Valvira on käsitellyt 115 uuden lain mukaista ulkoalueen jatkoaikalupaa. Suurin osa näistä on Etelä-Suomessa.