Variksen Arjan haaveesta tuli totta – Pihtipudas sai uuden kahvilan

Kannattaa haaveilla ja tarttua toimeen, kun on oikea hetki. Pihtiputaalainen Arja Varis, viisikymppinen pitopalveluyrittäjä ja viiden lapsen äiti, avasi marraskuun puolivälissä Pihtiptuaan ydinkeskustaan Asematielle oman kahvilan.

Haaveena olleen kahvilan perustaminen on siirtynyt eteenpäin lähinnä kahdesta syystä. Toisaalta viiden lapsen äidillä riitti vipinää monen vuoden ajan lasten ollessa pieniä ja toisaalta sopivaa liiketilaa ei ollut vapaana.

Aivan täydellisesti haave toteutuu, jos kahvilan yhteyteen rakentuu joskus tulevaisuudessa keittiötilat.. Silloin kahvilalla ja pitopalvelulla olisi yksi tukikohta.

– Kun sen oven pistäisi kiinni, työt eivät olisi samalla lailla aina mielessä. Katson ainakin kevääseen asti, miten kahvila menestyy ja teen sitten päätöksiä sen pohjalta, Varis sanoo.

Suurtalouskokin ja kondiittorin tutkinnot suorittanut Varis on pyörittänyt Juhlapalvelu Kranssia yrittäjänä kotoaan käsin jo 10 vuotta. Pitopalvelu toimii Pihtiputaan ohella myös naapurikunnissa Kinnulassa ja Viitasaarella.

Väljään kahvilaan mahtuu reippaat 30 asiakaspaikkaa. Pöytien lisäksi tilaan on sijoitettu kaksi sohvaryhmää rentoon, vähän yksityisempään seurusteluun.

– Lisäksi meillä on erillinen kabinetti vaikkapa kokouskäyttöön. Sinne voidaan järjestää noin 20 istuinpaikkaa, kertoo Varis.

Kahvilassa tarjotaan arkipäivinä parin tunnin ajan salaatti- ja keittolounasta. Myynnistä löytyy aina vähintäänkin makeita herkuttelukakkuja, jotain suolaista kahvileipää sekä munkkeja ja pullia. Kotiin asti voi ostaa kaikkea tarjolla olevaa.

– Teen kaiken, esimerkiksi sämpylät, alusta loppuun itse. Muita kahviloita ei keskustassa ole, mutta lounaspaikkoja muutama. Pyrin kilpailemaan hyvää tekemällä, Varis kiteyttää.

Kahvila työllistää kaksi osa-aikaista työntekijää.

Onko Pihtiputaalla omia perinneruokia, jotka voisit ottaa ruokalistalle?

– Keitoista mieleen tulee vain makuvelli. Luista keitetään lientä, johon lisätään ohraryynejä ja juureksia. Olen itse tehnyt sitä vain kerran tilauksesta. Ehkä se ei kuitenkaan lounaslistalle sovi.

Leipominen ja erityisesti kakkujen valmistus on suurtalouskokin ja kondiittorin tutkinnot suorittaneelle Varikselle enemmän intohimo kuin ruuanlaitto.

– Tykkään tehdä makeita ja suolaisia juustokakkuja ja erilaisia teemakakkuja, mitä vain tilataan.

Arja Varis on kotoisin Pihtiputaalta, mutta välillä hän asui Vantaalla yhdeksän vuotta. Myös hänen miehensä Jouni on syntynyt Pihtiputaalla ja toimii erikoislääkintavoimistelijayrittäjänä.

– Muutimme Pihtiputaalle takaisin vuonna 1996, kun esikoinen oli kolmeviikkoinen. Pihtiputaan väkiluku on paluumuuton jälkeen koko ajan laskenut, mutta kyllä tämä silti on pirteä kylä. Täällä on paljon yrittäjähenkeä ja Nelostie vierellä on mahdollisuus. Jos vain onnistuisimme pysäyttämään sen liikenteen, joka nyt tahtoo paahtaa ohi, miettii Pihtiputaan Yrittäjien hallituksessa toimiva Varis.

Sisätiloissa työtä tekevä yrittäjä ulkoilee vapaa-aikana mahdollisimman paljon.

– Lähden usein koiran kanssa metsään lenkille. Aiemmin vapaa-aika meni pitkälti lasten harrastusmenojen kuljetuksissa.