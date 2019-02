Velallisen vahtilista: Seuraa näitä talouden merkkejä, jotta tiedät, mitä koroille tapahtuu

Pohditko suuren asuntolainan ottamista tai pelkäätkö korkojen nousua?

Listasimme talouden merkkejä, joita kannattaa seurata pysyäkseen perillä tulevasta korkokehityksestä.

1. Hintojen nousu vaikuttaa korkotasoon.

Hintojen nousu eli inflaatio vaikuttaa siihen, kuinka matalia tai korkeita korot ovat.

Viime vuonna euroalueella kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 1,6 prosenttia ja Suomessa 1,1 prosenttia.

Euroopan keskuspankin (EKP) tavoitteena on pitää inflaatio hieman alle kahdessa prosentissa. Niin kauan kuin hinnat nousevat tätä vähemmän, EKP pyrkii rahapolitiikallaan piristämään inflaatiota ja talouskasvua pitämällä korot alhaalla.

– Jos korkoa nostetaan tällaisessa tilanteessa, kun inflaatio ei ole vielä tavoitteessa, ajatellaan, että se vähentää kotitalouksien halua kuluttaa, nostaa yritysten rahoituskustannuksia ja alentaa investointeja. Tämä puolestaan luo paineita inflaation hidastumiselle, Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen selventää.

EKP:n joulukuussa julkaiseman ennusteen mukaan inflaatio on tänä ja ensi vuonna euroalueella keskimäärin hieman alle 1,7 prosenttia eli tavoitteen alapuolella.

Tammikuun kokouksessaan eilen torstaina EKP totesi, että inflaatio- ja kasvunäkymät ovat hieman aiemmin arvioitua vaimeammat.

Asuntolainat on usein sidottu euribor-korkoihin, jotka ovat olleet miinuksella vuodesta 2016 lähtien. Inflaatioennusteet antavat odottaa, että poikkeuksellisen matalien korkojen aika jatkuu.

2. Euroopan keskuspankki kertoo tulevasta rahapolitiikastaan.

Myös EKP:n oma viesti on, ettei se aio nostaa ohjauskorkoa ainakaan heti.

– EKP on viimeisessä kokouksessaan eilen torstaina todennut, että EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2019 kesän ajan ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen inflaation palauttamiseksi hieman alle kahteen prosenttiin, Juha Kilponen kertoo.

3. Markkinoiden odotukset näyttävät suunnan.

Markkinoiden ennusteet korkonäkymistä täydentävät Euroopan keskuspankin ulos kertomia suunnitelmiaan.

Myös markkinat odottavat, että ohjauskorot säilyvät ennätysmatalina.

– Tällä hetkellä rahoitusmarkkinoilla odotetaan EKP:n ohjauskoron nousevan vasta 2020-luvun alussa, Juha Kilponen sanoo.

Kilposen mukaan markkinoiden odotukset ensimmäisen koronnoston ajankohdasta ovat siirtyneet myöhemmiksi edellisen puolen vuoden aikana.

– Se on täysin sopusoinnussa EKP:n ja myös Suomen Pankin kasvu- ja inflaatioennusteiden kanssa.

4. Marginaali määrittää, miten suuri korko todellisuudessa on.

Uutta lainaa ottavaa kiinnostaa ohjauskoron lisäksi myös pankin velasta perimä marginaali, sillä se määrittää koron todellisen suuruuden.

Kun ohjauskorot ovat olleet miinusmerkkisiä, marginaalien merkitys on korostunut. Jos ohjauskorko on alle nolla, lainan korko on usean vuoden ajan käytännössä ollut yhtä suuri kuin marginaali.

Niin asuntolainojen kuin yrityslainojenkin marginaalit ovat viime vuosina kuitenkin laskeneet esimerkiksi pankkien tiukan kilpailutilanteen vuoksi.

Vaikka yksittäisten lainojen tuotot ovat korkojen ja marginaalien alentumisen takia pienentyneet, Suomen pankkien tilanne on Juha Kilposen mukaan vielä hyvä.

– Se, että korot ovat alhaalla ja markkinakorot negatiiviset, on näkynyt pankkien kannattavuudessa ainakin jossakin määrin. On hyvä muistaa, että korkojen alhaisuudella on toisaalta vältetty se, että talous olisi kokonaisuutena heikentynyt, Kilponen toteaa.

5. Yllätyskäänteet ovat mahdollisia.

Ennusteet ovat ennusteita, ja ne voivat muuttua. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin odotukset sen rahapolitiikasta perustuvat arvioon inflaation ja talouskasvun todennäköisimmästä kehityksestä.

Jos inflaatio kiihtyykin yllättäen odotettua enemmän, korkojakin voi olla tarpeen nostaa. Odotettua hitaampaan inflaatioon ja talouskasvun hidastumiseen miinusmerkkisten korkojen aikana ei voi reagoida enää ohjauskorkoa laskemalla, mutta talouskasvun hidastuminen viivyttäisi myös korkojen nousua entisestään.

Yllätyskäänteiden varalta Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen neuvoo katsomaan, millaisia riskejä erilaisiin ennusteisiin liittyy. Nyt ennusteissa painottuvat enemmän riskit, että talouskehitys olisi odotettua huonompaa. Toisenlaisiakin näkymiä silti on.

– Esimerkiksi voi ottaa Saksan autoteollisuuteen liittyvät kysymykset. Saksassa ensin diesel-skandaaleilla ja sitten päästömittausten uudistamiseen liittyvillä tekijöillä oli iso merkitys autoteollisuuteen.

Jos Saksan autoteollisuus lähtee elpymään eli tämä hidaste talouskasvulle väistyy, kehitys voi olla ennakoitua parempaa.

– On vielä jossain määrin avoin kysymys, kuinka paljon tämä yksittäinen tekijä selittää myös talouskasvun hidastumista, Kilponen toteaa.

Velkaantuminen huolettaa Suomen Pankkia

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut koko 2000-luvun. Vuoden 2017 lopulla velkaantumisaste oli 128,9 prosenttia, eli kotitalouksilla oli selvästi niiden vuosituloja enemmän velkaa.

Tilanne on Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikön Juha Kilposen mukaan ongelma, sillä pahimmillaan kotitalouksien ylivelkaantuminen voi johtaa koko kansantalouden heikkenemiseen.

Jos talouskehitys on huonoa, vahvasti velkaantuneet kotitaloudet joutuvat leikkaamaan kulutustaan hoitaakseen lainansa.

– Kun tällaisessa tilanteessa olevia kotitalouksia on riittävästi, se alkaa näkyä koko kansantalouden kulutuksessa, mikä puolestaan voi heikentää yritysten investointihalukkuutta ja sitä kautta työllisyyttä. Siinä vaiheessa vaikutus voi välittyä myös niihin kotitalouksiin, joissa ei varsinaisesti ole velkaongelmaa, Kilponen havainnollistaa.

Kotitaloudet tarvitsisivat Kilposen mukaan nykyistä vahvempia puskureita eli säästöjä sen varalta, että talous kehittyy huonoon suuntaan.

– Yksittäisen kotitalouden on lainanottopäätöstä tehdessään hyvä testata, miten isoja korko- ja tulomuutoksia oma talous kestää, Kilponen neuvoo.