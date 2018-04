Venäjä paaluttaa suurvaltaidentiteettiään Fortum-kohulla, sanoo tutkija

Venäjän Fortum-kohun mahdollisia selityksiä ovat esimerkiksi Venäjän energia-alan sisäinen mittelö sekä venäläisille suunnattu sisäpoliittinen viesti siitä, että muut valtiot haluavat Venäjälle pahaa, sanoo apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-instituutista.

Fortumissa syynä pidetään erityisesti energiayhtiö Uniperista tehtyä ostotarjousta. Tynkkysen mukaan tämä on yksi mahdollinen selitys.

– Tarkoituksena voi olla pedata parempia positioita venäläisille firmoille asettamalla Fortum huonoon valoon. Tämä voi vaikuttaa Fortumin tuleviin investointeihin Venäjän energiasektorilla.

Fortumia koskeviin virheellisiin tietoihin on viitattu esimerkiksi ekonomisti Mihail Deljaginin mielipidekirjoituksessa Venäjän virallisessa mediassa. Tynkkynen kuvailee Deljaginia presidentti Vladimir Putinin lähipiirin "nationalistisen siiven" edustajaksi.

– Tällaiset äänenpainot saavat Venäjällä yhä enemmän palstatilaa, mikä on huolestuttavaa, koska se vie eteenpäin ajatusta Venäjästä saarekkeena, jota vastaan kaikki muut toimivat, Tynkkynen sanoo.

– Taustalla on suuri tarina, jonka mukaan muut ovat Venäjää vastaan ja sen tulee pärjätä omillaan, Tynkkynen kuvaa nationalistista Fortress Russia -ajattelua.

Fortum toiminut Venäjän kannalta myönteisesti

Tynkkysen mukaan presidentti Putinin tapa puhua energia-asioista on yleensä ollut pragmaattisuutta korostava.

– Ydinvoimaloiden ja kaasuputkien rakentamisessa on hänen mukaansa kyse vain energiapolitiikasta. Tämä tapaus osoittaa kuitenkin sen, että Venäjä rakentaa suurvaltaidentiteettiään myös energian ja luonnonvarojen kautta, koska se on sektori, jossa he ovat vahvoja. Tätä voidaan käyttää myös edistämään Venäjän ulkopoliittisia intressejä, Tynkkynen kuvailee.

Fortumin toimintaa voidaan Tynkkysen mukaan pitää Venäjän hallinnon näkökulmasta lähinnä myönteisenä. Osallistumalla Fennovoima-hankkeeseen Fortum on osaltaan turvannut venäläisen Rosatomin ydinvoimalahankkeen toteutumista Pyhäjoella. Suomi puolestaan on näyttänyt viime viikkoina vihreää valoa Venäjän ja Saksan väliselle Nord Stream 2 -kaasuputkelle. Uniper-kaupan myötä Fortum osallistuu myös kaasuputken rahoitukseen.

– Kun näistä myönnytyksistä huolimatta Fortumille annetaan tällaista niskaan, niin kyllä se kertoo, että konservatiiviset, äärinationalistiset äänet ovat saaneet enemmän painoarvoa Venäjän viestinnässä omalle kansalle ja myös ulospäin, Tynkkynen sanoo.

Kolmannes Fortumin liikevoitosta tuli Venäjältä

Fortumin toiminnan kokoluokka Venäjällä nousi merkittävästi kymmenen vuotta sitten, sanoo Fortumia seuraava osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen OP Financial Groupista.

Taustalla on maan sähkömarkkinoiden reformi, joka mahdollisti länsimaisten yhtiöiden toiminnan Venäjällä.

– Toimintakehikko on ollut aika lailla sellainen, kun kuviteltiin. Markkina on vapautunut ja kapasiteettimaksuja on sieltä saatu. Ainoa, mikä on jäänyt toteutumatta, on sähkön hinnan nousu ennakoidulle tasolle.

Parkkisen mukaan hänellä ei ole edellytyksiä arvioida, mitä Venäjällä seuraavaksi tapahtuu.

– Mutta jo toimintaedellytykset heikkenevät, niin onhan se Fortumille iso asia. Viime vuonna yhtiön vertailukelpoisesta liikevoitosta reilu kolmannes tuli Venäjältä. Myös Uniperillä on merkittävät tuotantolaitokset Venäjällä ja oston kautta Fortumin sidos Venäjään ja sen markkinoiden kehitykseen on entisestään lisääntynyt, Parkkinen sanoo.

Parkkisen mukaan markkinat eivät ole ainakaan toistaiseksi reagoineet hermostuneesti Venäjän Fortum-kohuun.

– Aika rauhallisesti tuo osakekurssi on mennyt, se kertoo osaltaan markkinoiden reaktioista, Parkkinen luonnehtii.