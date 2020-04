Venäjän keskuspankki ennakoi talouteen jopa kuuden prosentin pudotusta

Venäjän keskuspankki ennakoi maan talouden supistuvan 4–6 prosenttia tänä vuonna. Koronavirus ja öljyn hinnan romahdus hyydyttävät maan talousnäkymiä, pankki toteaa lausunnossaan.

Pankki uskoo, että kasvu pääsee vauhtiin taas ensi vuonna yltäen 2,8–4,8 prosentin tahtiin. Öljyn hinnan pitäisi pankin arvion mukaan nousta ensi vuonna 35 dollariin tynnyriltä ja 45 dollariin vuonna 2022.

Keskuspankki laski samalla ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä 5,5 prosenttiin ja totesi, että korkoa saatetaan alentaa vielä lisää. Näin matalalla ohjauskorko on ollut viimeksi vuonna 2014.

Venäjän vientiin on pankin arvion mukaan tulossa raju yli 40 prosentin pudotus. Pientä helpotusta on luvassa siitä, että öljyn hinta on alkanut elpyä syvimmästä pudotuksestaan.