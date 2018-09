Verkkojulkaisu: Uusia kuvia Patrian valmistamista panssariajoneuvoista Jemenissä – kaksi varustettu venäläisin asein

Verkkojulkaisu News Now Finland on julkaissut uusia videokuvia Patrian valmistamista panssariajoneuvoista sodan runtelemassa Jemenissä. Kaksi miehistönkuljetusvaunua on varustettu venäläisin asein, toinen raskain ja toinen kevyin asein.

News Now Finland siteeraa paikallisia medioita, joiden mukaan Patrian valmistamat vaunut olivat elokuussa osa Jemenin rajaa ylittävää kolonnaa.

– News Now Finlandin tutkimuksessa löytyi kaksi eri videota eri uutislähteistä, että Patrian kolonna eteni kohti Hudaydah'n kaupunkia. Emiraattien virallinen uutistoimisto kutsuu tapausta yllätyshyökkäykseksi, News Now Finland kirjoittaa.

Hudaydah'ssa kuoli elokuussa arviolta 55 siviiliä ja 170 haavoittui. Jemenin huthi-kapinalliset ovat pitäneet hallussa kaupunkia. Hutheja vastaan taistelee viiden valtion liittouma. Osapuolia on syytetty vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, ja olosuhteita kaupungissa kuvataan hirveiksi.

Patria myi vaunut Arabiemiraatteihin, joka on Jemenin sodan osapuoli. Kauppaa on arvosteltu voimakkaasti, mutta oikeuskansleri Tuomas Pöysti katsoi kesäkuussa, ettei valtioneuvoston myöntämä vientilupa ollut lainvastainen.

Patria myi myös aiemmin tänä vuonna varaosia vaunuihin. Myös tällä kaupalla oli valtioneuvoston lupa.

Vaunut asiakkaiden toiveiden mukaisiksi

Patriasta kerrotaan, ettei yhtiö pysty ottamaan videoihin kantaa. Patrian vaunuista aiemmin väitetysti Jemenissä otetuista still-kuvista ei voitu varmistaa, olivatko ne todella Jemenissä otettuja.

– Missä ne kuvat (videot) on otettu ja milloin ne on otettu, me emme tiedä, kertoo Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

Hänen mukaansa Emiraatit ovat integroineet venäläisiä asejärjestelmiä vaunuihinsa ainakin jo vuodesta 2007 lähtien. Patria valmistaa vaununsa asiakkaiden vaatimuksen mukaisiksi.

STT ei tavoittanut ulkoministeriön asevalvontayksikön edustajaa kommentoimaan verkkojulkaisun tietoja.