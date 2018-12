Verottaja haki Laukaan NK-Rakennus Oy:n konkurssiin

Laukaalainen rakennusliike Laukaan NK-Rakennus Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa Verohallinnon hakemuksesta.

Konkurssihakemuksesta käy ilmi, että Verohallinnolla on kertynyt saatavia viivästysseuraamuksineen yhteensä 24 747 euroa syyskuun 26:nteen päivään mennessä.

Velallinen on ilmoittanut yrityssaneeraushakemuksessaan olevansa maksukyvytön. Maksukyvyttömyydestä kertoo myös se, että velallinen on laiminlyönyt yrityssaneeraushakemuksen jälkeen erääntyneiden verojen maksamisen. Yrityssaneerauksen perusselvitys on tehty syyskuun puolessavälissä. Selvittäjä totesi jo silloin, ettei saneerausohjelmaehdotuksen tekemiselle ole edellytyksiä.

Laukaan NK-Rakennus on perustettu vuonna 1986. Sen liiketoiminnan tulos on ollut tappiollinen vuodesta 2015 lähtien. Viime tilikaudella tappiota kertyi 836 000 euroa.

NK-Rakennuksen hallituksen puheenjohtaja Kari Koivisto ei halunnut tiistaina kommentoida konkurssipäätöstä Keskisuomalaiselle.