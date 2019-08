Verottajan lähettämien virheellisten kirjeiden määrä tarkentunut reiluun 2  800 kirjeeseen

Verottajan lähettämien virheellisten kirjeiden määrä on tarkentunut reiluun 2 800:een. Verohallinnosta kerrotaan STT:lle, että virheellisten kirjeiden tarkka määrä on 2 836.

Virheitä sisältävässä erässä on noin 27 000 kirjettä, mutta virheitä tulostui ainoastaan erän loppupään kirjeisiin. Verohallinnon mukaan virheiden aiheuttajaksi on paljastunut ohjelmistovirhe.

– Virheen alkulähde on varsin vahvasti ja varsin varmasti selvitetty. Se on meidän palvelutoimittajan käyttämä tulostusohjelmisto. Siellä on ollut muuttuja, jonka maksimiarvo tässä 6. päivän tulostuserässä ylittyi. Se johti siihen, että tulostuserän loppupää oli aivan sekaisin, kertoo ict-palveluiden johtaja Mika Koskelo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintoyksiköstä.

Virheitä etsitään manuaalisesti

Koskelon mukaan Verohallinto käy kaikki virheelliset kirjeet läpi käsin.

– Tutkimme, mitä tietoja niihin on tulostunut. Se tulee kestämään muutaman päivän. Sen lisäksi tulostamme toki nämä 2 836 kirjettä uudelleen ja lähetämme ne saatteen kera.

Henkilötunnuksia ei virheellisesti siirtyneiden tietojen joukosta ole tähän mennessä löytynyt, eikä Koskelo usko, että niitä löytyykään.

Verottaja lähetti 6. elokuuta eli viime viikon tiistaina asiakkailleen paperisia verotuspäätöksiä, verokortteja ja muita tulosteita, joissa oli osittain toisen ihmisen tietoja. Ongelma tuli ilmi torstaina, kun verottaja alkoi saada yhteydenottoja virheellisiä kirjeitä saaneilta ihmisiltä.

Virheelliset kirjeet näyttävät useimmissa tapauksissa sekavilta, koska niissä saattaa olla esimerkiksi tekstiä päällekkäin. Myös suomen- ja ruotsinkielistä tekstiä voi olla sekaisin samassa kirjeessä, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Verohallinto keskeytti kirjeiden tulostuksen heti, kun ongelmat havaittiin.