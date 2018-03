Viestintävirasto huomautti Elisaa matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnista

Elisa on saanut Viestintävirastolta huomautuksen matkapuhelinliittymien markkinoinnista. Viraston mukaan Elisa on markkinoinut matkapuhelinliittymiä kilpailevan operaattorin asiakkaille siten, että lupaa liittymien markkinointiin on pyydetty muita tuotteita koskevan markkinointipuhelun aikana.

Viestintäviraston linjauksen mukaan menettely ei ole lainmukaista, koska matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi on sallittua ainoastaan kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.

Elisa on jo ilmoittanut muuttaneensa menettelyään Viestintäviraston vaatimusten mukaisesti, Viestintävirasto kertoi tiedotteessaan.