Viherseinäyritys Naavan hallitukseen uusia kovia nimiä - mukaan Nespresson Mike Hecker

Jyväskyläläinen terveysteknologiayritys NaturVention Oy eli älyviherseiniä valmistava Naava valitsi hallitukseensa kokeneita yritysjohtajia.

Hallitukseen päätyi kaksi uutta jäsentä: Pohjoismaiden Nespresso Professionalin omistaja Mike Hecker sekä Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen. Molemmilla on pitkäaikainen B2B-tausta eli yritysmarkkinointikokemus.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin pääomasijoitusyhtiö Butterfly Venturesin Juho Riskun.

Risku on ollut mukana Naavan toiminnassa vuodesta 2014. Huuskonen on nostanut neljä yritystä pörssiin: Hoivatilat, Pro Kapital Grupp, Technopolis sekä Lehto. Hecker toimii Nespresson lisäksi Eden Springs- sekä BE WTR -yrityksissä.

Hallituksen edellinen puheenjohtaja Arttu Salmenhaara siirtyi Naavan toimitusjohtajaksi tämän vuoden helmikuussa.

Hallituksessa jatkavat edelliseltä kaudelta Frameryn entinen toimitusjohtaja Ossi Paija, lakiasiaintoimisto Fondian perustajajäsen Johan Hammaren ja amerikkalaisen Delos-rakennuskehitysyhtiön Peter Scialla. Naavan edustajana hallitukseen tulee perustaja Niko Järvisen tilalle yrityksen toinen perustaja Aki Soudunsaari.