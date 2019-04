Vihreän sähkön kysyntä kasvaa 15 prosentin vuosivauhtia – "Erityisesti aurinkosähkö on ollut suosittua"

Vihreän sähkön kysyntä kasvaa Euroopassa keskimäärin 15 prosentin vuosivauhtia. Arvio kasvuvauhdista perustuu uusiutuvilla energialähteillä tuotetun vihreän sähkön alkuperätakuiden peruutuksiin.

– Vuonna 2014 eurooppalaisen EECS-standardin mukaisia alkuperätakuita peruutettiin Euroopassa noin 300 terawattitunnin edestä, mutta viime vuonna jo yli 550 terawattituntia. Kansalliset alkuperätakuut mukaan lukien määrä on jo lähempänä 700:aa terawattituntia, kertoo Fortumin alkuperätakuiden salkunhoitaja Joni Vuorela.

Sähköä voidaan myydä ja kuluttaa vihreänä sähkönä, kun sille on hankittu alkuperätakuu. Kun sähköyhtiöltä ostetaan vihreää sähköä, yhtiö peruuttaa ostoa vastaavan määrän sähköenergian tuottajilta hankkimiaan alkuperätakuita. Näin varmistetaan se, että alkuperävarmennettua vihreää sähköä ei myydä enempää kuin sitä on tarjolla eikä sitä myydä moneen kertaan.

Suomessa peruutuksia lähes 25 terawattituntia

Suomessa sähkön alkuperätakuiden peruutusten määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2010 lähtien, jolloin peruutuksissa ylitettiin viiden terawattitunnin raja. Viime vuonna lähestyttiin 25 terawattitunnin rajaa.

– Suunta on koko ajan ollut nousujohteinen, sanoo asiantuntija Kirsi Salmivaara kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Alkuperätakuiden vuosittain peruutukset eivät kuitenkaan kerro vihreän sähkön kysynnästä kyseisenä vuotena, sillä alkuperätakuita voidaan peruuttaa vuoden kuluessa niiden hankkimisesta ja myös etukäteen.

– Alkuperätakuutilastot eivät myöskään kerro, missä määrin uusiutuvaa alkuperää olevaa sähköä on myyty esimerkiksi yrityksille tai kotitalouksille eri vuosina, huomauttaa energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä.

Lisäksi alkuperätakuilla käydään Euroopan-laajuista kauppaa. Viime vuosina Suomi on ollut alkuperätakuiden nettoviejä.

Alkuperätakuita tarkempaa koottua tietoa vihreän sähkön kysynnästä ei kuitenkaan ole.

– Valitettavasti ei ole muuta tilastoa, siis esimerkiksi sähkönmyyjiltä kerättyä, sanoo Salomaa.

Sähköyhtiöissä kysynnän kasvu näkyy

Alkuperätakuiden peruutuksista ei näy vielä se, onko vihreän sähkön kysyntä kasvanut esimerkiksi viime syksynä julkaistun IPCC:n ilmastoraportin jälkeen. Raportti herätti keskustelun siitä, miten muun muassa yksittäiset ihmiset voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Yksi helpommista ja myös tehokkaimmista keinoista on vaihtaa vihreään tai päästöttömään sähköön.

Mikäli huoli ilmastosta on aiheuttanut ostopiikin vihreässä sähkössä, se alkaa näkyä alkuperätakuutilastoissa tämän vuoden lopulla.

Yksittäisissä sähköyhtiöissä vihreän sähkön kysynnän kasvu on kuitenkin huomattu.

– Viime syksystä lukien meidän sähkön alkuperätuotteiden myynti on noussut todella merkittävästi, asiakkaat ovat siis halunneet hankkia uusiutuvaa energiaa. Erityisesti aurinkosähkö on ollut suosittua. Myös hiilidioksidivapaan ydinvoiman kysyntä on kasvanut, kertoo tuotepäällikkö Tuomas Yrttiaho Fortum Markets Oy:stä.

Myös Helenissä on havaittu, että yhä useammin asiakkaat haluavat esimerkiksi aurinko- tai tuulisähköä.

– Tällaisten asiakkaiden määrä kasvaa tasaisesti. Lisäksi kasvava määrä asiakkaita kiinnittää huomiota alkuperän sijaan sähkön päästövaikutuksiin, kertoo sähkön vähittäismyynnistä vastaava Jussi Mikkola Helenistä.

Ainakaan vielä vihreän sähkön kysyntä ei kuitenkaan ole ylittänyt tarjontaa.

– Teoriassa se on mahdollista. Asiakkaille vuokrattavissa aurinkopaneeleissa olemme välillä joutuneet laittamaan lapun luukulle, kun kysyntä on hetkellisesti ylittänyt tarjonnan, sanoo Mikkola.

Yrityksillä isoin rooli

Vihreän sähkön kysynnän kasvussa isoin rooli on yrityksillä. Joukko isoja kansainvälisiä yrityksiä on julkistanut RE100-verkkosivulla sitoumuksensa ja aikataulunsa siirtymisessä vihreän sähkön käyttöön.

– Yhden yrityksen sähkönkulutus voi olla isompi kuin 100 000 kotitalouden, huomauttaa Joni Vuorela.

Lisäksi suuret yritykset voivat vaatia myös alihankkijoiltaan vihreän sähkön käyttöä, mikä moninkertaistaa käyttäjämäärän.

– Sata vihreän sähkön käyttöön sitoutunutta yritystä voi saada mukaansa tuhat muuta yritystä. Tällöin yritysmaailmassa puhutaan jo tsunamista, sanoo Vuorela.

Tsunamista ei ole pitkä matka energiakäänteeseen.

– Vihreän sähkön kysynnän kasvu nostaa alkuperätakuiden merkitystä, kohentaa osaltaan vihreän sähkön tuotannon kannattavuutta ja kannustaa uusiutuvan energian investointeihin, arvioi Vuorela.

Vuorelan mukaan alkuperätakuu voi jo tulevina vuosina olla se elementti, joka lisää investointeja uuteen uusiutuvaan energiaan kansallisten tukijärjestelmien poistuessa.