Viime vuoden talousennuste uskoi viennin vetävän huomattavasti paremmin – työllisyyskehitys ylitti valtiovarainministeriön ennusteen

Työllisyyden kasvu ja julkisen talouden tila ylittivät vuoden 2018 talousennusteen arviot, valtiovarainministeriö kertoo. Ministeriö ennusti työllisten määrän kasvavan 0,8 prosenttia, kun toteutunut kasvu oli 2,7 prosenttia.

Työllisyyden kasvu oli nopeampaa kuin bruttokansantuotteen kasvu, joka oli maaliskuun tietojen perusteella 2,3 prosenttia viime vuonna. Valtiovarainministeriö kuvailee tilanteen olevan erittäin harvinainen, sillä työllisyyden kasvuvauhti on yli 40 vuoden aikana vain vuonna 2008 ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun.

– Keskimäärin on niin, että jos bruttokansantuote kasvaa prosentin, niin työllisyys kasvaa puoli prosenttia, finanssineuvos Jukka Railavo valtiovarainministeriöstä sanoo.

Valtion velkasuhde oli puolestaan kolme prosenttiyksikköä ennustettua pienempi eli toteutunut luku oli 58,9 prosenttia.

Keskeisistä muuttujista valtiovarainministeriön talousennuste ennakoi yksityisen kasvun kulutuksen oikein. Sen sijaan viennin ja investointien kasvun odotettiin olevan toteutunutta nopeampaa.

Viennin ennustettiin kasvavan 3,7 prosenttia, kun lopulta vienti kasvoi vain 1,5 prosenttia.

– Vienti on niin kauhean herkkä muutoksille. Yleinen keskipoikkeama ennusteessa on 4,5 eli se on käytännössä mahdoton ennustaa, Railavo sanoo.

Railavon mukaan esimerkiksi yksittäisen laivatilauksen toimituksen siirtyminen loppuvuodelta tälle vuodelle vaikutti jo ennusteeseen paikkansapitävyyteen.

Keskeisimmät mittarit kohdillaan

Vaikka ennusteen keskeisissä muuttujissa olikin paikoin prosenttiyksiköiden heittoja, osui bruttokansantuotteen kasvuennuste hyvin kohdilleen. Bruttokansantuotteelle povattiin ennusteessa 2,1 prosentin kasvua, ja toteutunut kasvu oli maaliskuun lukujen perusteella 2,3 prosenttia.

– Talouspolitiikassahan usein asia suhteutetaan bruttokansantuotteeseen. Toinen käytetty mittari on yksilöiden kulutus, joka sekin osui tällä kertaa kohdilleen. Eli siinä mielessä voimme sanoa, ennuste onnistui hyvin, jos se jää tällaiseksi.

Valtiovarainministeriö huomauttaa, että luvut perustuvat Tilastokeskuksen maaliskuun arvioihin, jotka tarkentuvat edelleen ja vaikuttavat myös ennusteen osuvuuteen.

Talousennusteet laaditaan vuoden loppupuolella, ja niitä käytetään pohjana seuraavan vuoden valtion budjetille.