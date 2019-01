Viime vuosi jäi odotettua vaisummaksi asuntomarkkinoilla – koteja vaihdettiin laiskasti

Viime vuosi jäi hieman odotettua vaisummaksi asuntomarkkinoilla, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Liiton mukaan kiinteistönvälittäjien ja rakennusliikkeiden kautta myytiin viime vuonna noin 59 000 vanhaa asuntoa. Määrä oli kolme prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Asuntoja kuitenkin myytiin lähes neljä prosenttia enemmän kuin edeltävinä viitenä vuotena keskimäärin.

Uusia asuntoja myytiin viime vuonna noin 11 000, mikä oli reilut kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Uusia asuntoja myytiin lähes 30 prosenttia enemmän kuin edeltävinä viitenä vuotena keskimäärin.

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuonna 2018 noin kaksi prosenttia edellisvuoden hintatasosta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vanhan kerrostalon keskimääräinen neliöhinta oli joulukuussa reilut 2 200 euroa, kun Helsingissä se oli reilut 5 200 euroa, Espoossa noin 4 000 euroa ja Vantaalla lähes 2 700 euroa.

Asunnot kävivät erityisen hyvin kaupaksi Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Espoossa, kun verrataan viime vuoden lukuja pitkäaikaiseen keskiarvoon.

Ikääntyminen yksi asuntomarkkinoiden trendeistä

Kuluvana vuonna väestön ikääntymisen uskotaan olevan yksi asuntomarkkinoiden suurista trendeistä, kerrotaan Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tiedotteessa. Palveluiden lähellä olevien kerrostaloasuntojen kysyntä kasvaa, kun taas haja-asutusalueiden omakotitalot eivät käy entiseen tahtiin kaupaksi.

Myös vuokra-asumisen ennakoidaan kasvattavan suosiotaan. Pellervon taloustutkimus PTT:n Asuntomarkkinat 2019 -ennusteen mukaan suurten kaupunkien keskustoissa asuminen onkin nousseiden hintojen vuoksi monelle mahdollista vain vuokraamisen kautta.

Ostovoiman ennakoidaan paranevan

Tilastoasiantuntija Ilkka Lehtinen arvioi vanhojen osakeasuntojen ja omakotitalojen kaupan käyvän edelleen nihkeästi, ja että uusia omakotitaloja rakennetaan historiallisen vähän. Bruttokansantuotteen kasvun odotetaan hidastuvan.

Lehtinen kuvaa liiton tiedotteessa vuoden 2019 asuntomarkkinoiden näkymiä myös positiivisiksi: työllisyys paranee edelleen hieman, palkkojen ostovoima asuntomarkkinoilla paranee, lainakorot ovat edelleen alhaalla ja uusien asuntolainojen kysyntä pysyy edellisvuoden tasolla. Liiton mukaan myönteistä on myös se, että uusien osakeasuntojen tarjonta on vilkasta ja esimerkiksi ASP-tilien määrä on kasvussa.