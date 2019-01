Viitasaarelainen kuljetusyritys asetettiin konkurssiin

Kuljetusyritys Silvertrans Oy on asetettu tiistaina konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa velkojan hakemuksesta. Hakijana oli Neste Markkinointi Oy, jolle oli lokakuuhun mennessä kertynyt saatavia 7 295 euroa. Käräjäoikeus katsoo päätöksessään Silvertransin olevan maksukyvytön.

Silvertrans Oy:n kotipaikaksi on kaupparekisterissä merkitty Veteli, mutta yrityksen postiosoite on Viitasaarella, missä asuu myös yhtiön hallituksen ainut varsinainen jäsen Tero Salmela.

Silvertransin perustivat alun perin veteliläiset Mikael Saarimaa ja Marko Heikkilä vuonna 2007. Salmela tuli osakkaaksi muutaman toimintavuoden jälkeen.

Salmela on ollut VR Transpointin sopimusyrittäjä ja kuljettanut täysperävaunuyhdistelmällään massatavarakuljetuksia, muun muassa puu- ja paperitavaraa. Salmela kertoo, että yritystoiminta on päättynyt käytännössä jo toukokuussa. Hän on siitä lähtien yrittänyt saada myytyä täysperävaunuyhdistelmäänsä.