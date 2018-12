Viitasaarelaisyrittäjät vievät revontulimökkejä Lappiin – ex-vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson mukana bisneksessä

Kahdeksan lasikattoista keskisessä Suomessa valmistettua revontulimökkiä viedään rekoilla vuodenvaihteen jälkeen Saariselän Kaunispään etelärinteeseen. Viitasaarelainen Top Star Finland Oy iskee näin kyntensä Lapin kuumaan matkailubisnekseen.

Yrittäjät Jarmo Kinnunen ja Pekka Uotila saivat bisneskumppanikseen monialayrittäjän, ex-vuorikiipeilijän Veikka Gustafssonin Helsingistä. Talven kääntyessä kevääseen tontille viedään toinen kahdeksan hyvin varusteltua mökkiä lisää.

– Saariselällä on huutava puute korkeatasoisista majoituspaikoista. Perusbulkkia riittää, Kinnunen ja Uotila sanovat.

Mökkien erikoisuus on niiden siirrettävyys.

– Meille ei ole ongelma, vaikka matkailuvirta Saariselällä yllättäen hiljentyisi. Mökkimme voidaan helposti kuljettaa sinne, missä matkailijoita on.

Veikka Gustafsson tuli kuvioon mukaan Uotilan verkostojen kautta. Kaksikko ajatteli, että he saavat julkkisyrittäjästä nimeä ja lisää uskottavuutta hankkeelleen.

– Kun kuulin ideasta, niin sanoin herroille, että hei, minä haluan olla täysillä mukana, sanoo muun muassa sijoitusyhtiö Vauraus Suomea, lehtikustantaja Outdoor Mediaa ja Porkkalan majakan matkailubisnestä pyörittävä Gustafsson.

Hän on huomannut, että Suomessa on vihdoin opittu tuotteistamaan kaunis luonto ja markkinoimaan sitä maksukykyisille kohderyhmille ulkomailla, erityisesti Aasiasta.

– Lappi on meille ensi askel. Tarkoituksemme on rakentaa mökkejä muuallekin luontokohteisiin Suomessa. Maailmalla on kokonaisia urbaaneja sukupolvia, jotka eivät ikinä ole kokeneet, mitä on puhdas luonto, puhdas vesi tai puhdas ilma, Gustafsson sanoo.

Kansainvälisen luontomatkailun trendit ovat korkeatasoisuus, helppous ja turvallisuus.

– Jos matkailijat haluavat kokea metsän tai suon, voimme viedä mökin vaikka synkimpään metsään tai suon laitaan. Huippuvarustellussa mökissä he voivat kokea luonnon turvallisesti isojen lasipintojen läpi, käydä vähän ulkona ja tulla takaisin sisälle turvaan, Gustafsson maalailee.

Yrityksen ensimmäisen vaiheen investointi on noin miljoona euroa. Gustafsson kehuu juurevia viitasaarelaisyrittäjiä.

– Meillä on hyvä tiimi, erilaista osaamista. Nämä herrat osaavat puhumisen lisäksi myös tehdä. Helsingissä kuulee usein vain puhetta.

Kestävä ajattelu on kolmikon Kaunispään valloituksessa tärkeällä sijalla.

– Me tarjoamme luontoelämyksiä, emme mitään luontosafareita nelivetoautoilla. Mökkien siirrettävyys on kestävää resurssien käyttöä: mökit voidaan kuljettaa kesäsesongin ajaksi vaikkapa Inarijärven rantaan kalastajia palvelemaan tai missä ikinä kysyntää onkin, Gustafsson visioi.

Hän tuli tunnetuksi vuorikiipeilijänä, joka ensimmäisenä suomalaisena valloitti Mount Everestin. Sen jälkeen hän on kavunnut usealle muulle huipulle, mutta nyt alkaa toisenlainen tunturin valloitus. Mitä neuvoja annat yrittäjille bisneshuippujen saavuttamiseksi?

– Pitkäjänteisyys on avainsana, ja se että pysyy jatkuvasti liikkeessä. Maailma muuttuu koko ajan ympärillä, ja aina pitää miettiä, miten uudistua ja miten tehdä asioita paremmin.

Hän harmittelee, että etenkin Helsingin seudulla yrittäminen on mennyt speed-exit -ajatteluksi – yrittämisellä pitäisi rikastua hetkessä.

– Kun jaksaa yrittää ja tekeminen on itselle mielekästä, onnistuminen tulee jossain vaiheessa.

Työnjako Kaunispään valloittamisessa on selkeä. Jarmo Kinnusen ja hänen poikansa Jessen Leanel Oy rakentaa siirrettävät revontulimökit. Kinnusen, Pekka Uotilan ja Veikka Gustafssonin Top Star Finland Oy järjestää mökkien markkinoinnin, myynnin ja oheispalvelut.

Keiteleellä sijaitseva Leanel Oy on kehittänyt pienelementtejä kokoavan robotin.

– Se tehostaa tuotantoa. Mökit viimeistellään Keiteleellä ja siirretään Saariselälle. Robottiyksikkökin on siirrettävissä ja voimme mennä rakentamaan mökkejä sinne missä niitä tarvitaan, Kinnunen kertoo.

Mökkejä valmistetaan myös muille ostajille, 27 neliön mökin kuluttajahinta on noin 90 000 euroa. Mökin lisäksi tarvitaan kevyet perustukset ja tarpeelliset liittymät.

– Meillä on valmius toimittaa mökkejä avaimet käteen -periaatteella, Kinnunen sanoo.

Revontulimökkien idea on samanlainen kuin suosituissa lasi-igluissa. Näissä mökeissä on enemmän tilaa ja varusteluita, mutta silti sama mahdollisuus tuijottaa lumoavia revontulia tai kirkasta tähtivaivasta sängyssä maaten.

– Aasialaiset taitavat uskoa, että jos lempii tähtitaivaan alla revontulien loimutessa, niin perheeseen syntyy poikalapsi, Kinnunen mainitsee.