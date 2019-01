Viitasaaren S-marketia uudistetaan keväällä: "Monien tuoteryhmien tilat jääneet pieniksi"

Osuuskauppa Keskimaa uudistaa Viitasaaren S-marketin kevään aikana. Uudistuksen tavoitteena on päivittää valikoimaa ja tehdä asioinnista sujuvampaa.

– Muuttuneet kulutustottumukset ovat aiheuttaneet sen, että monien tuoteryhmien tilat ovat jääneet pieniksi ja toisaalta valikoimissa on tuoteryhmiä, joiden myynti on suorastaan romahtanut, kertoo Viitasaaren S-marketpäällikkö Mika Viitala.

Hän nostaa esimerkiksi musiikin ja elokuvat, joiden myynti on siirtynyt suurelta osin suoratoistopalveluihin.

– Näiden tuoteryhmien valikoimia supistetaan nykyisestä, Viitala sanoo.

Sen sijaan hedelmien ja vihannesten valikoima kasvaa uudistuksessa ja niiden esillepanoa muutetaan.

– Käyttötavaroiden osalta muun muassa sukat ja aluspukeutuminen pysyvät edelleen painopisteenä, Viitala kertoo.

Tilaa on määrä raivata lisää myös muun muassa erikoismaidoille, joiden myynti on kasvanut voimakkaasti. Lisätilaa on luvassa myös panimotuotteille, makeisille ja eläintenruoille.

Lisäksi sisäänkäyntiä on avarretaan ja käytäviä levennetään.