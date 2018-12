Villivaatturi Ilkka Saarikoski Hankasalmelta yrittää tuoda luonnonmateriaalit takaisin erävaatteisiin

Kesällä 2015 Ilkka Saarikoski, 30, lähti vaeltamaan pohjoisen tuntureille. Matkan tarkoitus oli selvittää, mitä elämänpolkua hän lähtisi jatkossa kulkemaan. Reissulla ajatukset kirkastuivat.

– Ymmärsin, että vaatteiden tekeminen ja ompeleminen oli ollut elämässäni mukana jo nuoresta ja siitä voisi tulla myös ammatti, Saarikoski kertoo.

Aikaisemmin Koulutuskeskus Salpauksessa sirkusalaa ja Snellman-korkeakoulussa puhe- ja draamataiteita opiskellut Saarikoski pääsikin vaatturin opintoihin Jyväskylän ammattiopistoon.

Opintojen aikana kypsyi ajatus myös yrittäjyydestä. Ajatukset saivat vauhtia, kun Saarikoski pääsi vaihto-opiskelijaksi Japaniin Fujinon pieneen vuoristokylään.

– Japani oli kiehtonut minua aina. Fujinossa pääsin miehen oppiin, joka kasvatti silkkiperhosen toukkia ja värjäsi sekä kutoi kankaita perinteisin japanilaisin menetelmin. Pääsin myös opiskelemaan kimonojen ompelua paikallisen ompelijan luona.

Ilkka Saarikoski sanoo palanneensa Suomeen eri ihmisenä. Käsityöläiset olivat antaneet esimerkin siitä, miten voi työllistää itsensä ja tehdä asioita omalla tavalla.

Tarvittiin kuitenkin vielä toinen Lapin vaellus, jonka aikana syntyi yrityksen nimi Villivaatturi ja yritykselle konsepti.

Villivaatturi on toiminut kohta vuoden päivät. Ilkka Saarikoski on päässyt tekemään vaatteita tuttujen, sukulaisten ja tutuntuttujen tärkeisiin tapahtumiin ja perhejuhliin. Saarikosken käsissä on syntynyt esimerkiksi villakangashousuja, pikkutakkeja ja pellavapaitoja.

Yrittäjän ensimmäinen asiakastyö olivat huomioliivit Keski-Suomen keskussairaalan traumatiimille. Mielenkiintoinen projekti oli myös 4H-yhdistyksen teatteriryhmän puvustaminen, koska roolivaatteiden valmistuksessa kankaita värjättiin japanilaisilla indigokasveilla.

Asiakastöiden ohessa Saarikoski on työstänyt ideaansa luonnonmateriaaleista valmistetuista erävaatteista ja varusteista. Yrittäjä on testannut itse muun muassa villakankaisia vaatteita ja vakuuttunut niiden toimivuudesta vaelluksella ja kierrellessään vuoden verran Euroopassa.

– Luonnonmateriaalit ovat käyttömukavuudeltaan verrattomia. Ne lämmittävät ja hengittävät sekä kestävät kosteutta. Villavaatteiden pesuväli on pitkä ja usein niille riittää pelkkä tuuletus.

Saarikoski vierastaa ajatusta, että luontoon lähdetään muovien kanssa. Silti pääosa teknisistä vaatteista ja erävarusteista on muoviseosmateriaaleja.

– Olen löytänyt englantilaisen Ventilen valmistamat kankaat, jotka ovat niin tiivistä ja pitkäkuituista puuvillaa, ettei kangas läpäise vettä. Kankaasta tehtiin toisessa maailmansodassa brittiläisille lentäjille vaatteita, jotta he eivät kastuisi joutuessaan veden varaan.

Tästä puuvillakankaasta hän haluaisi tehdä telttoja, makuualustoja ja -pusseja. Prototyyppien valmistus alkaa ensi vuonna.

– Olisi hienoa tehdä pidempi kävelyreissu Itä-Suomessa ja testata varusteita oikeissa olosuhteissa, yrittäjä suunnittelee.

Yritys maaseudun rauhassa

Villivaatturi Ilkka Saarikoski asuu Hankasalmen Havusalmella kaukana kaupungin hälystä ja kiireistä. Appivanhempien pihapiirissä asuminen mahdollistaa pienimuotoisen yritystoiminnan ja perhe-elämän yhdistämisen. Saarikoskilla on kohta yksivuotias tytär.

Maalla asuminen on yrittäjälle tärkeää myös siksi, että luonto on vieressä. Arkeen kuuluu paitsi polttopuiden tekemistä, talon lämmittämistä ja veden kantamista myös metsätöitä ja vapaata kuljeskelua luonnossa.

Saarikoski kokee, että kun astuu kehityksen kiireestä askeleen taaksepäin, ja yrittää ymmärtää luontoa ja omaa paikkaansa täällä, elämästä tulee merkityksellistä.

Myös työssään Saarikoski haluaa säilyttää merkityksellisyyden tunteen. Siksi hän ei halua ahnehtia töitä vaan tehdä omassa tahdissa hyvää jälkeä ja yksilöllisiä vaatteita.

Yrittäjä on seurannut hyvillä mielin kotimaisen vaatetusalan nousua ja ilmapiirin hienoista muutosta.

– Ihmisiä alkaa kiinnostaa vaatteiden alkuperä ja se, mitä kautta vaatteet ovat kulkeneet. Se on harmi, ettei Suomessa ole juurikaan materiaalien valmistusta.