Vilppulan saha on Metsä Fibren turvallisin

Vilppulan saha on valittu Metsä Fibren vuoden 2018 turvallisimmaksi yksiköksi yhtiön neljän sellutehtaan ja kuuden sahan joukosta. Vilppulan sahan henkilöstö on työskennellyt jo yli 500 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia ja yksikössä on toteutettu ennakoiva turvallisuustyö esimerkillisesti.

Yhtiön työturvallisuuden johtamisjärjestelmä perustuu ennakoivaan työhön, jossa olennaista ovat henkilöstön turvallisuushavainnot ja niiden perusteella toteutetut korjaavat toimet, turvallisuuskierrokset ja tiedon jakamiseen tarkoitetut turvallisuusvartit. Metsä Fibren tapaturmataajuus vuonna 2018 oli 5,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mihin lasketaan koko henkilöstön poissaoloon johtaneet tapaturmat.

– Tavoitteemme on varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen ja kumppaneidemme henkilöt lähtevät joka päivä työstä terveenä kotiin. Vaadimme vahvaa työturvallisuusosaamista myös toimittajiltamme ja kumppaneiltamme, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo tiedotteessa.