Virasto nosti ryhtiä – Suomeen palkattavien ulkomaisten asiantuntijoiden lupakäsittelyyn on saatu vauhtia

Maahanmuuttovirasto (Migri) on pystynyt nopeuttamaan ulkomaisten huippuosaajien oleskelulupien käsittelyaikoja viime vuoden loppupuolen lukemista.

Monet suomalaiset yritykset ovat aiemmin harmitelleet pitkiä käsittelyaikoja erityisasiantuntijoiden oleskeluluvissa ja esimerkiksi peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen luonnehti viime vuoden lokakuussa tilannetta katastrofiksi.

– Tämä on katastrofi ja näkyy esimerkiksi Supercellin arjessa joka päivä, Paananen tviittasi tuolloin.

– Suomeen olisi tulossa maailmanluokan osaajia ja erittäin hyviä veronmaksajia, mutta meidän byrokratiamme estää heidän saamisen tänne. Maailmanluokan tekijä ei odota 3–4 kuukautta lupaa, hän jatkoi.

"Resurssit eivät riitä nopeampaan toimintaan"

Migrin mukaan ensimmäisen oleskelulupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on nyt 33 päivää, kun se vielä lokakuussa huikenteli 52 päivässä. Myös jatkolupien osalta tilanne on parantunut. Kun niiden keskimääräinen kesto oli lokakuussa 67 päivän luokkaa, nyt ollaan 46 päivässä.

Tulosalueen johtajan Marja Toivosen mukaan oleskelulupien käsittelyt pääsivät viime vuoden alkupuolelta lähtien ruuhkautumaan muutamien seikkojen vuoksi. Nämä liittyivät muun muassa palkkaan eli siihen, että lupakäsittelyprosessissa luovuttiin päivärahojen huomioimisesta. Lisäksi työn alle tuli alkuvuodesta yli 10 000 kausityötodistusta. Kun kausityötodistusruuhkasta selvittiin, päästiin purkamaan myös erityisasiantuntijoita koskevaa jonoa.

– Pystyimme tekemään ryhtiliikkeen ja hoidimme todella pitkän erityisasiantuntijoiden jonon. Niitä oli lokakuussa lähemmäs 500 hakemusta jonossa odottamassa ratkaisua, Toivonen kertoi tiistaina.

Toivosen mukaan virasto ei ole vielä täysin tyytyväinen jatkolupien keskimääräisiin käsittelyaikoihin, mutta ensimmäisen luvan osalta arvio on toinen. Kuukausi on se aika, johon virasto on nyt sisäisesti sitoutunut ykkösluvan osalta.

– Resurssit eivät valitettavasti riitä nopeampaan toimintaan.

Toivonen tähdensi, että vanhimmat nyt jonossa olevat hakemukset on jätetty tammikuussa. Jatkolupien käsittelyä nopeuttaa nyt myös puoliautomaattinen asiankäsittely, joka otettiin käyttöön niin ikään viime kuussa.

Lupaprosessi vain osa ongelmaa

Supercellin Paanasen mielestä huippuosaajien työlupaprosessissa on tapahtunut jonkin verran parannusta aiempaan, muttei riittävästi. Hänestä tavoite pitäisi asettaa viikkoon.

– Ihan hyvä ei riitä. Täytyy olla maailman paras, Paananen painotti yhtiön kuulumisia ja tulosjulkistusta koskevassa tilaisuudessa tiistaina.

Paananen muistutti, että osaajapiireissä sana kiirii ja kaikki tietävät, kuinka kauan luvan saaminen missäkin maassa suunnilleen kestää. Jos työpaikkavaihtoehtoja on vaikkapa kymmenen ja siellä joukossa myös Suomi, jossa lupakäsittely voi kestää jopa kuukausia, huippuosaaja menee muualle.

– Tämä tippuu automaattisesti listalta. Ihan sama kuinka hyvä firma me ollaan.

Hänen mukaansa Supercellillä oli viime vuonna tapauksia, joissa lupaprosessi kesti kuukausia – pisimmillään jopa yli puoli vuotta.

Lupaprosessin lisäksi Paananen näkee ongelmana englanninkieliset koulu- ja päiväkotipaikat.

– Kun ulkomaalainen perhe tulee tänne kesken lukukauden, on edelleen ihan tuurista kiinni, saavatko lapset paikan.

Myös kaikkien palveluiden pitäisi hänestä olla saatavilla englanniksi.