Virolainen: EU:n vastatoimet Yhdysvaltain tullipäätökseen vielä harkinnassa

Ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mukaan EU harkitsee vielä, millä vastatoimilla se reagoi Yhdysvaltain tullipäätökseen. EU on laatinut aiemmin listan tuotteista, joille se voi asettaa rangaistustulleja. Listalla on tunnettuja amerikkalaistuotteita kuten Leviksen farkut ja Harley Davidsonin moottoripyörät.

Virolaisen mukaan tulleja saatetaan asettaa vain osalle listan tuotteista. Virolainen pitää Yhdysvaltain tullipäätöstä erittäin valitettavana. Hänen mukaansa EU:lla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vastatoimiin.

– Meillä on niihin täysi valmius pikaisestikin, Virolainen sanoo puhelimitse Pariisista.

Euroopan komission mukaan EU kohdistaa lisätulleja useille amerikkalaistuotteille.

– Tullien taso heijastaa sitä vahinkoa, jota Yhdysvaltain uudet kaupparajoitteet aiheuttavat EU:n tuotteille, komissio kertoo tiedotteessaan.

Vastatoimet voimaan aikaisintaan kesäkuun puolivälissä

EU on korostanut, että vastatoimien on oltava Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaisia. EU on ilmoittanut mahdollisista vastatoimista WTO:lle 18. toukokuuta. Toimet voivat tulla voimaan 30 päivää myöhemmin eli aikaisintaan kesäkuun puolivälissä.

Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitullit astuvat voimaan jo huomenna. EU pitää tullipäätöstä WTO-sääntöjen vastaisena ja käynnistää huomenna oikeusprosessin asiasta.

– Yhdysvallat väittää, että kysymys on kansallisesta turvallisuudesta. Tosiasiassa kyse on maailmanlaajuisesta teräksen ylituotannosta. Siihen meillä on olemassa ihan omat foorumit, missä tätä ongelmaa ratkotaan.

Virolaisen mukaan terästullien suorat vaikutukset suomalaisiin teräsvalmistajiin eivät ole kovin huomattavia, mutta välilliset vaikutukset terästä käyttävään teollisuuteen on myös otettava huomioon. Yhdysvaltain ilmoittamat tullikorotukset kohdistuvat 1,8 prosenttiin Suomen kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin.

Virolainen uskoo, että Yhdysvallat peruu tullipäätöksen havaittuaan, miten vahingollista se on Yhdysvaltain yritysten kilpailukyvylle ja työllisyydelle.

"Yhdysvallat on käyttänyt kaupparajoitusten uhkaa vipuvartena"

Yhdysvaltain kauppaministeri Wilbur Rossin mukaan EU:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ei saavutettu tyydyttävää tulosta, joka olisi saanut maan viivyttämään tullikorotusten voimaantuloa.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström tapasi Rossin Pariisissa vielä keskiviikkona, mutta torstaille ei ollut enää sovittu keskusteluista.

EU-komissio kertoi nopeasti suunnitelluista vastareaktioista: tullikorotukset haastetaan WTO:ssa, markkinoille asetetaan suojatoimia ja tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja korotetaan samassa suhteessa Yhdysvaltain korotusten kanssa. Vastatoimista odotetaan vielä myöhemmin lisätietoa.

– Tämä on huono päivä maailmankaupalle, Malmström sanoi.

Yhdysvalloissa on harkittu rajoitteita myös autojen tuonnille, mikä olisi entistä pahempi isku Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteille.

Malmströmin mukaan Euroopan unioni teki kaikkensa, jotta tullikorotuksilta olisi vältytty.

Yhdysvallat nostaa teräksen tuontitullin EU:n osalta 25 prosenttiin ja alumiinin 10 prosenttiin.

– Läpi keskusteluiden Yhdysvallat on yrittänyt käyttää kaupparajoitusten uhkaa vipuvartena, jotta se saisi myönnytyksiä EU:lta. Tämä ei ole se tapa, jolla me teemme bisnestä, eikä varsinkaan pitkäaikaisten kumppanien, ystävien ja liittolaisten kesken, Malmström sanoo.

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan kyse on protektionismista eli Yhdysvaltain halusta suojata omaa talouttaan.

– Olen huolestunut tästä päätöksestä. EU uskoo, että nämä yksipuoliset tullit eivät ole perusteltavissa ja haastavat Maailman kauppajärjestön säännöt, Juncker sanoi komission tiedotteessa.