Virolainen: EU:n vastatoimet Yhdysvaltain tullipäätökseen vielä harkinnassa

Ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mukaan EU harkitsee vielä, millä vastatoimilla se reagoi Yhdysvaltain tullipäätökseen. EU on laatinut aiemmin listan tuotteista, joille se voi asettaa rangaistustulleja. Listalla on tunnettuja amerikkalaistuotteita kuten Leviksen farkut ja Harley Davidsonin moottoripyörät.

Virolaisen mukaan tulleja saatetaan asettaa vain osalle listan tuotteista. Virolainen pitää Yhdysvaltain tullipäätöstä erittäin valitettavana. Hänen mukaansa EU:lla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vastatoimiin.

– Meillä on niihin täysi valmius pikaisestikin, Virolainen sanoo puhelimitse Pariisista.

Euroopan komission mukaan EU kohdistaa lisätulleja useille amerikkalaistuotteille.

– Tullien taso heijastaa sitä vahinkoa, jota Yhdysvaltain uudet kaupparajoitteet aiheuttavat EU:n tuotteille, komissio kertoo tiedotteessaan.

Vastatoimet voimaan aikaisintaan kesäkuun puolivälissä

EU on korostanut, että vastatoimien on oltava Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaisia. EU on ilmoittanut mahdollisista vastatoimista WTO:lle 18. toukokuuta. Toimet voivat tulla voimaan 30 päivää myöhemmin eli aikaisintaan kesäkuun puolivälissä.

Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitullit astuvat voimaan jo huomenna. EU pitää tullipäätöstä WTO-sääntöjen vastaisena ja käynnistää huomenna oikeusprosessin asiasta.

– Yhdysvallat väittää, että kysymys on kansallisesta turvallisuudesta. Tosiasiassa kyse on maailmanlaajuisesta teräksen ylituotannosta. Siihen meillä on olemassa ihan omat foorumit, missä tätä ongelmaa ratkotaan.

Virolaisen mukaan terästullien suorat vaikutukset suomalaisiin teräsvalmistajiin eivät ole kovin huomattavia, mutta välilliset vaikutukset terästä käyttävään teollisuuteen on myös otettava huomioon. Yhdysvaltain ilmoittamat tullikorotukset kohdistuvat 1,8 prosenttiin Suomen kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin.

Virolainen uskoo, että Yhdysvallat peruu tullipäätöksen havaittuaan, miten vahingollista se on Yhdysvaltain yritysten kilpailukyvylle ja työllisyydelle.